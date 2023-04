(P) Românii sunt tot mai aproape de transformarea locuințelor în casele inteligente ale viitorului

Casele inteligente reprezintă trendul viitorului în materie de confort în propria locuință iar consumatorii își doresc tot mai mult o casă automatizată. Televizoare și electrocasnice intuitive, eficiente din punct de vedere energetic și ușor de integrat în stilul de amenajare al fiecărei locuințe. Victor Armășelu - VP & HEAD OF CONSUMER ELECTRONICS SAMSUNG ROMÂNIA & BULGARIA vorbește despre noile tendințe în materie de televizoare și electrocasnice, integrate în conceptul de casă inteligentă.

• Cum arată acum casa inteligentă în viziunea consumatorilor români?

Consumatorii devin tot mai buni cunoscători ai conceptului de casă inteligentă. Trăim într-o lume extrem de agitată și dorința de a ne simplifica viața este tot mai mare. Oamenii își doresc dispozitive care să facă în locul lor cât mai multe lucruri, vor electrocasnice tot mai inteligente care să le transforme rutina zilnică într-una mai ușoară. Casa inteligentă a viitorului înseamnă o mai bună interconectare între diferite dispozitive din casă, iar acest lucru a devenit deja o tendință. Practic, produsele de la mărci diferite se pot sincroniza între ele și pot trimite informații și notificări. De exemplu, termostatele controlabile prin smartphone, luminile, prizele de alimentare sau încuietorile inteligente au început să devină tot mai populare și la noi, iar în Europa se vând din ce în ce mai bine. Samsung a lansat chiar anul acesta un hub pentru case inteligente, SmartThings Station, care susține toate aceste lucruri, ba chiar poate gestiona anumite rutine de zi cu zi ale utilizatorilor. Cu doar o apăsare de buton, utilizatorii pot activa instant o rutină creată în aplicația SmartThings atunci când este timpul pentru somn – însemnând oprirea luminilor, închiderea jaluzelelor sau reducea temperaturii, spre exemplu. Un alt scenariu ar fi pentru o seară de film, de pildă – pornești televizorul și stingi luminile doar printr-o apăsare de buton.

Sursa foto: https://nikita-kulikov.de

Din datele Samsung, în medie, o gospodărie din Europa are undeva între 8 și 10 dispozitive conectate la internet. Iar în următoarea perioadă această medie va crește, gospodăriile celor mai pasionați de tehnologie având deja peste 25 de dispozitive conectate. Și vorbim aici nu doar despre dispozitive tradițional asociate cu conectarea la internet, cum sunt telefoanele mobile sau televizoarele, dar și de frigidere, mașini de spălat, cuptoare inteligente și chiar aspiratoare robot controlate de la distanță.

• Ce a schimbat pandemia atunci când vorbim despre confortul propriei locuințe? Ce primează acum în preferințele românilor atunci când își aleg electronicele și electrocasnicele?

Pandemia a schimbat fără dubiu noțiunea de confort în propria locuință. Cum cei mai mulți au început să lucreze de acasă, și viziunea asupra spațiului în care aveau să petreacă zilnic mai multe ore decât înainte avea să se schimbe. Și cum casa le-a devenit birou în timpul zilei, seara cu atât mai mult aveau nevoie de relaxare. Așa se face că televizoarele au devenit o sursă importantă de divertisment în timpul pandemiei. Și tocmai de aceea, consumatorii au devenit tot mai atenți la alegerile pe care le fac în materie de televizoare. În primul rând, își doresc să fie Smart TV, apoi vor să aibă o diagonală cât mai generoasă, să fie intuitive și eficiente energetic. Una dintre limitările legate de mărimea diagonalei era cea a corelației între aceasta și dimensiunile camerei – odată cu rezoluțiile 4K și 8K și prin algoritmii de upscaling, aceste limitări dispar. Deja, televizorul nu se mai regăsește doar în living. El este prezent în fiecare cameră, inclusiv în bucătărie. Nu mai este doar un dispozitiv pasiv, care afișează conținutul liniar furnizat de cablu, ci unul interactiv, de accesare a conținutului OTT, gaming, video-conferință, hub integrator al dispozitivelor smart conectate. Samsung a prezentat în acest an mai multe modele de televizoare noi. Adăugându-se gamelor QLED și Neo QLED deja consacrate și aflate în topul preferințelor consumatorilor, dezvoltăm în continuare în 2023 și gama Samsung OLED, disponibilă acum în două serii distincte (S90 și S95), fiecare cu câte trei opțiuni de diagonală: 55 și 65 inci, precum și un model ultra-mare de 77 de inci, disponibil în curând.

Sursa foto: https://nikita-kulikov.de

• Deși numărul consumatorilor care își doresc o casă inteligentă este în creștere, sunt încă și sceptici care se tem de eventualele probleme ce țin de securitate. Este o teamă justificată?

Întotdeauna trebuie să fim atenți la modul în care ne conectăm dispozitivele la internet. Cu dispozitivele Samsung însă, oferim tehnologii care au evoluat enorm și care vin cu soluții de securitate și confidențialitate avansate, care păstrează consumatorul și experiența sa în siguranță. Totodată, acestea sunt esențiale în construirea ecosistemelor dispozitivelor conectate. Samsung Knox Matrix, de pildă, este una dintre soluțiile viitorului pe acest plan, care sincronizează în mod convenabil și în siguranță credențialele de autentificare pe toate dispozitivele, protejând în același timp informațiile sensibile. Aminteam mai sus de SmartThings Station și ce poate să facă; ei bine, hub-ul acesta mai poate ajuta utilizatorii să țină chiar și evidența locurilor în care se află dispozitivele lor înregistrate – de la smartphone-uri, tablete, ceasuri și căști, până la obiecte personale, precum chei sau portofel. Prin scanarea de rutină a dispozitivelor, SmartThings Station le va spune utilizatorilor locația dispozitivelor conectate și va trimite o alertă direct pe smartphone. O altă situație ar fi aceea că poți opri prizele de alimentare și aparatele neutilizate, după ce părăsești locuința, pentru a economisi energie, dar și pentru un plus de siguranță.

• O casă inteligentă înseamnă și o casă eficientă din punct de vedere energetic? O automatizare aproape completă a locuinței nu înseamnă și costuri mai mari de consum?

Ideea de sustenabilitate devine din ce în ce mai importantă, iar oamenii se gândesc tot mai mult la eficiența energetică atunci când fac achiziții noi de electrocasnice. Este vorba despre a face economie de costuri fără a face compromisuri în ceea ce privește ușurința în utilizare sau confortul personal. Samsung a lansat, spre exemplu, mașini de spălat cu algoritmi AI, care recomandă timpul exact al ciclului de spălare, dar și cantitatea de detergent și apă necesare în funcție de încărcare, grad de murdărire și tipul țesăturilor. Samsung are deja aproape 250 de milioane de utilizatori care și-au conectat aparatele electronice și electrocasnice prin platforma Samsung SmartThings.

• Cât de sustenabile sunt produsele Samsung și ce demersuri face compania pentru a urma trendul global în materie de sustenabilitate?

Serviciile precum SmartThings Energy stabilesc noi standarde pentru eficiența produselor. Cele mai noi electrocasnice Samsung permit utilizatorilor să economisească atât energie, cât și bani. SmartThings Energy detectează automat cantitatea de energie pe care o consumă dispozitivele Samsung conectate, în timp ce activarea modului AI Energy poate facilita scăderea costului la energie prin monitorizarea constantă a consumului. Această funcție poate reduce consumul de energie la electrocasnicele compatibile cu până la 15% pentru frigidere și până la 70% pentru mașinile de spălat. În plus, Less Microfiber Cycle de la Samsung este un ciclu de spălare care reduce semnificativ eliberarea de microplastic cu până la 54% . Aceste ultime progrese facilitează reducerea impactului de către consumatori asupra mediului.

• Studiile arată că atunci când vine vorba de alegerea electronicelor și electrocasnicelor, femeile se axează în special pe design, pe felul în care arată produsele. Cât de mult accent a pus Samsung pe acest aspect?

Poate că acum niște ani, am fi putut simplifica, spunând că femeile preferă aspectul, iar bărbații tehnologia.

În contextul actual însă, mai ales în cazul generațiilor tinere, atât femeile cât și bărbații aleg produsele în funcție de criterii ce țin de integrarea estetic-armonioasă în ambientul locuinței, de posibilitatea adaptării acestora la stilul personal al fiecăruia și de ușurința în utilizare. Fiabilitatea, inter-conectivitatea, funcționalitățile – toate sunt considerate de la sine-înțelese, într-un tot unitar cu toate celelalte.

De exemplu, combinele noastre frigorifice din gama Samsung Bespoke au un design plat, minimalist, cu un panou frontal personalizabil, din sticlă sau oțel inoxidabil. Utilizatorii au opțiunea de a alege dintr-o gamă variată de culori și finisaje ale ușilor, pentru a se armoniza perfect cu decorul casei. Acestea sunt produse cu o estetică atemporală, care reflectă cele mai recente tendințe în materie de design, fiind totodată foarte durabile. Acest lucru vine în avantajul utilizatorilor prin eliminarea nevoii de a-și înlocui frigiderul atunci când își doresc să schimbe aspectul bucătăriei și să-i ofere un plus de eleganță.

La fel, dacă ne uităm la zona de televizoare, vom observa că tendințele pentru experiențe tot mai personalizate sunt în creștere. Acum, noile produse și caracteristici din gama televizoarelor Samsung Lifestyle oferă câte un produs și câte o experiență de vizionare pentru fiecare preferință, atât la interior cu The Frame, The Serif și Sero, cât și în aer liber cu The Terrace. Portofoliul elegant de televizoare Lifestyle de la Samsung oferă o serie întreagă de inovații cu scopul de a îmbogăți experiența de vizionare, precum și estetica casei.

• Care ar fi trei Tips and Tricks pe care le-ați da pentru cei care își doresc să-și transforme locuința într-o casă inteligentă cu costuri reduse?

În primul rând, prioritizați dispozitivele inteligente esențiale. Nu este necesar să investiți în toate dispozitivele inteligente disponibile pe piață pentru a vă transforma locuința într-o casă inteligentă. Începeți cu cele care sunt esențiale și care vă pot aduce cel mai mare beneficiu, cum ar fi un Smart TV, frigider si mașina de spălat rufe smart, un termostat inteligent sau un sistem de iluminare inteligent. Apoi, alegeți dispozitive compatibile, aparținătoare aceluiași ecosistem. În felul acesta economisiți bani. Înainte de a achiziționa dispozitive inteligente, verificați mereu dacă există oferte și reduceri disponibile. În felul acesta reduceți costurile și vă puteți permite să achiziționați mai multe dispozitive pentru o casă inteligentă. Și încă ceva foarte important: planificați și integrați cu atenție. E nevoie de un plan bine stabilit înainte de a începe să instalezi dispozitivele inteligente în propria locuință.