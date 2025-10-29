Samsung SmartThings îți face viața mai simplă și mai plăcută, transformându-ți casa într-una inteligentă

Live TV

Într-o continuă curgere liniară. imposibil de întors, timpul reprezintă cea mai valoroasă resursă pe care o irosim. Zi de zi, uneori aproape fără să băgăm de seamă timpul trece peste noi, risipindu-se prin sita deloc deasă a unor rutine care ne acaparează, pe nesimțite, viața.

Timp irosit în activități casnice

Un studiu realizat de Samsung împreună cu Cult Research, în iunie 2025, relevă faptul că românii dedică în medie peste 18 ore pe săptămână treburilor casnice – echivalentul unui job part-time. De-a lungul unui an, acestea însumează mai bine de 58 de zile - timp consumat în detrimentul activităților care aduc bucurie: doar 40 de zile pentru a petrece timp de calitate în cuplu, 19 zile pe an cu animalul de companie, 8 zile bucurându-se de plimbări și ieșiri în parc cu copiii și doar 6 zile citind sau ascultând muzică.

Principalele sarcini identificate ca fiind „consumatoare de timp” sunt:
• Curățenia: peste 33 zile active/an;
• Gătitul și activitățile conexe: peste 15 zile active/an;
• Spălarea rufelor: aproximativ 8 zile active/an;

Soluția Samsung pentru automatizare sarcinilor, economisirea energiei și mai mult confort

Samsung răspunde acestor nevoi printr-un ecosistem integrat de produse cu AI și platforma SmartThings, un partener de nădejde care, prin automatizarea și simplificarea proceselor zilnice, reușește să transforme cu adevătat timpul pierdut cu activitățile de rutină în timp valoros, câștigat pentru o calitate mai bună a vieții.

SmartThings, aplicația care învață preferințele și obiceiurile utilizatorului

SmartThings este o aplicație mobilă care permite conectarea, monitorizarea și controlul unei game largi de dispozitive inteligente din locuință – de la electrocasnice și televizoare, la sisteme de iluminat – totul dintr-un singur loc. Practic, SmartThings este o modalitate centralizată de a gestiona totul, automatizând sarcinile, economisind energie și sporind confortul casei.

Prin intermediul SmartThings și al dispozitivelor inteligente conectate, platforma învață preferințele și obiceiurile utilizatorului, contribuind la optimizarea consumului și a proceselor casnice. Astfel, produsele funcționează în modurile potrivite pentru fiecare nevoie – de la utilizarea eficientă a programelor electrocasnicelor, la organizarea inteligentă a aprovizionării și gătitului, până la reducerea consumului de apă și energie.

În plus, SmartThings este compatibilă nu doar cu produsele Samsung, ci și cu o mulțime de dispozitive de la alți producători, eliminând nevoia de a folosi mai multe aplicații.

Cum reușesc produsele Samsung cu funcții AI și SmartThings să eficientizeze treburile casnice

Gestionarea alimentelor și gătitul inteligent:

Frigiderul Samsung Bespoke AI Family Hub™ conectat la aplicația SmartThings te ajută să planifici mai eficient mesele. Cu funcția AI Vision Inside, poți vedea conținutul frigiderului de oriunde, primești sugestii de rețete bazate pe ingredientele disponibile și ești notificat când alimentele sunt pe cale să expire sau se termină.

Cuptorul încorporabil cu AI Pro Cooking  simplifică gătitul. Conectat la aplicația SmartThings acesta recunoaște ingredientele și optimizează setările, avertizându-te dacă preparatele riscă să se ardă. În plus, poți monitoriza și ajusta gătitul de la distanță, direct de pe telefon, prin intermediul funcției View Inside.

Curățenie fără efort:

Aspiratorul robot BESPOKE Jet Bot Combo™ AI Steam conectat la SmartThings oferă mai multe moduri de curățare, mapează automat casa, identifică obstacolele și petele dificile. Poți chiar să-l controlezi vocal sau să-l utilizezi pentru a monitoriza animalele de companie când ești plecat.

Spălarea rufelor simplificată:

Mașina de spălat cu uscător și AI Control conectată la aplicația SmartThings contribuie la recuperarea timpului alocat spălatului rufelor, datorită funcției 2-în-1 și programelor automate.

Zeci de zile recâștigate în fiecare an

Prin adoptarea produselor Samsung cu Inteligență Artificială și gestionarea lor prin intermediul platformei SmartThings, se pot recupera zeci de zile anual – timp valoros care poate fi redirecționat către familie, animalele de companie, hobby-uri și starea de bine.

