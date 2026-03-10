Live TV

Ce i-a spus Putin la telefon lui Trump despre războiul din Orientul Mijlociu. Witkoff: „Îi putem crede pe cuvânt”

vladimir putin si donald trump
Colaj foto: Profimedia Images
Rusia nu l-a criticat pe Trump

Rusia a negat că ar transmite Iranului informaţii despre activele militare americane din Orientul Mijlociu, a declarat marţi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Negarea acestui sprijin i-a fost transmisă lui Trump de preşedintele rus Vladimir Putin în convorbirea telefonică pe care ei au avut-o luni la iniţiativa liderului de la Casa Albă, a precizat Steve Witkoff într-un interviu acordat postului CNBC, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Ieri, în discuţia cu preşedintele (Trump), ruşii au spus că ei nu au furnizat informaţii” Iranului, a răspuns Witkoff când a fost întrebat dacă Washingtonul crede că Moscova a transmis Teheranului informaţii despre amplasarea echipamentelor militare americane în zona Golfului Persic, cum a susţinut vineri ziarul american Washington Post.

„Îi putem crede pe cuvânt. Dar chiar au spus asta. Şi ieri dimineaţă eu şi Jared (ginerele lui Trump, Jared Kushner - n.r.) am avut o convorbire telefonică separată cu Uşakov (consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov - n.r.), care a reiterat acelaşi lucru”, a adăugat Witkoff.

„Această întrebare ar trebui adresată mai degrabă celor din serviciile de informaţii, dar să sperăm că (ruşii - n.r.) nu transmit informaţii” Iranului, a completat el.

Într-un articol publicat vineri şi în care susţine că citează trei oficiali, neprecizaţi, publicaţia Washington Post a scris că, de când SUA şi Israelul au pornit războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, Moscova a transmis Teheranului coordonatele mai multor locaţii care au permis Iranului să lanseze atacuri precise cu drone şi rachete balistice asupra ţintelor militare americane din Golful Persic şi din alte ţări ale Orientului Mijlociu.

Rusia a condamnat atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra aliatului său, Iranul, dar a evitat să-l critice prea mult pe Trump, probabil pentru a căuta să-şi menţină deschise canalele de negociere cu Washingtonul în ce priveşte războiul din Ucraina, război în timpul căruia Putin a acuzat SUA şi alte ţări occidentale susţinătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion.

De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, localizarea şi direcţionarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea ţărilor care i-au furnizat respectivele rachete.

Iranul deţine numai câţiva sateliţi militari, prin urmare accesul său la capacităţile spaţiale ale Rusiei şi/sau ale Chinei ar fi de mare ajutor, notează analişti militari consultaţi de acelaşi ziar şi care au fost de acord că atacurile Iranului cu rachete şi drone împotriva infrastructurilor americane din Golf au fost foarte precise şi sofisticate. Un astfel de ajutor potenţial din partea Moscovei ar complica lucrurile pentru Pentagon, care îşi consumă rapid în acest război rachetele interceptoare şi armele de precizie.

Editor : B.P.

