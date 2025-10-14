Părinții copiilor LGBTIQ+ invită politicienii la dialog, după apariția unor informații false despre strategia UE privind copiii trans

Grupul părinților persoanelor LGBTIQ+ din România îi invită pe policienii la discuții după ce au apărut în mass-media informații false potrivit cărora copiii trans ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă, opinia publică fiind manipulată că asta și-ar dori de Comisia Europeană. Reacția vine după ce eurodeputata PSD Gabriela Firea a anunțat că executivul european are astfel de intenții privind copiii trans și a anunțat că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună ratificării.

Astfel, grupul civic „Părinți pentru Drepturi Egale” precizează, într-o scrisoare deschisă, că este deschis la a dialoga cu politicienii „care s-au declarat îngrijorați de Strategia Europeană pentru Egalitatea persoanelor LGBTIQ+, în contextul informațiilor false și alarmante care au circulat în presă și pe rețelele sociale la finalul săptămânii trecute”, arată un comunicat de presă semnat și de Accept România.

„Suntem părinți. Părinți care își iubesc copiii necondiționat, care i-au văzut crescând, descoperindu-se, luptându-se cu respingerea, dar și învățând ce înseamnă curajul de a fi tu însuți. În aceste zile, vedem cu tristețe și îngrijorare cum copiii noștri sunt din nou transformați în subiecte de știri și teme de scandal politic. Se rostogolesc în spațiul public informații false și interpretări tendențioase despre Strategia pentru Egalitatea Persoanelor LGBTIQ+ a Comisiei Europene — o strategie care, de fapt, vorbește despre demnitate, siguranță și protecția împotriva urii pentru copiii noștri”.

„Frica și ignoranța nu pot sta la baza legilor și deciziilor care ne privesc copiii”

În scrisoarea deschisă, grupul civic spune că există multă necunoaștere și teamă privind aceste subiecte, însă reamintesc că adolescenții și tinerii sunt oameni care au nevoie de sprijin, încredere, iubire, protecție și acceptare.

„Știm că există multă necunoaștere și teamă în jurul acestor subiecte. Dar frica și ignoranța nu pot sta la baza legilor și deciziilor care ne privesc copiii. Copiii noștri nu sunt o amenințare. Nu sunt o ideologie. Sunt oameni: adolescenți și tineri care au nevoie de sprijin, de încredere, de iubire și de protecție, așa cum are nevoie orice copil”, mai spune grupul civic „Părinți pentru Drepturi Egale”.

Ei fac apel la toți politicienii care vor cu adevărat să înțeleagă nevoile persoanelor LGBTIQ+ și ale persoanelor trans să accepte invitația lor la dialog.

„Vrem să stăm față în față, să discutăm deschis, cu argumente și cu empatie, despre ce înseamnă să fii părinte al unui copil trans și despre ce înseamnă să trăiești într-o țară în care drepturile fundamentale sunt puse sub semnul întrebării”, adaugă sursa citată.

Mesaj pentru Firea: „Ne dorim o societate în care nimeni nu e tratat ca o sperietoare sau un țap ispășitor”

Aceștia o invită pe Gabriela Firea, „ca de la părinte la părinte, ca de la mamă la mamă, la un dialog sincer și deschis”.

„Vă asigurăm că nu există motive de îngrijorare: nici Strategia Comisiei Europene, nici părinții copiilor trans nu cer eliminarea rolului parental, ci protecția și respectul pentru toți copiii. Nu e vorba despre ideologie, ci despre realitatea unor adolescenți și tineri care trăiesc zilnic cu frică, rușine și respingere. Ne iubim copiii iar ca părinți, nu ne dorim să schimbăm lumea, ci doar ca lumea să nu-i mai rănească. Vă invităm să ne ascultați poveștile, să ne priviți în ochi și să vorbim despre ce înseamnă, cu adevărat, dragostea și responsabilitatea unui părinte.

Ne dorim ca toți copiii — ai noștri și ai voștri, ai tuturor — să fie protejați la fel. Ne dorim o societate în care nimeni nu este tratat ca o sperietoare sau un țap ispășitor, în care fiecare copil se simte în siguranță și respectat. Ne dorim o Românie în care să avem cu toții loc”. mai indică sursa menționată.

Firea: „Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni nu sunt subiecți de experiment ideologic”

Gabriela Firea a reacționat la Strategia Europeană pentru Egalitatea persoanelor LGBTIQ+ și a spus că prin această inițiativă Comisia Europeană vrea să își aleagă genul copiii, indiferent de vârstă. Eurodeputata PSD a mai spus că este „este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor” și a anunțat că va cere colegilor din PE să se opună ratificării.

„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a scris Gabriela Firea, pe pagina ei de Facebook.

Ea a explicat și motivele pentru care se opune ca părințe acestei strategii europene:

„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea.

Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile.

Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”.

Firea a mai spus că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori!”

„Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul. Protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice!”, a conchis fostul edil al Capitalei, actual europarlamentar.

Ce prevede noua strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ a Comisiei Europene

„Toate persoanele din Uniunea Europeană ar trebui să se simtă în siguranță și libere să iubească pe cine doresc și să fie ele însele în mod autentic”, spune Comisie Europeană, într-un comunicat de presă.

În acest sens, pe 8 octombrie, Comisia Europeană a adoptat Strategia privind egalitatea persoanelor LGBTIQ+ pentru perioada 2026–2030. Aceasta se bazează pe fundația solidă a primei strategii pentru egalitatea LGBTIQ+ (2020–2025), deschizând calea pentru noi progrese și asigurând integrarea principiilor de egalitate LGBTIQ+ în toate politicile UE.

Deși acceptarea socială a persoanelor LGBTIQ+ a crescut în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani, acestea continuă să se confrunte cu niveluri disproporționate și inacceptabile de ură, violență și discriminare, mai spune executivul european.

Date despre disciminirarea bărbaților și femeilor trans

De exemplu, aproximativ una din patru persoane LGBTIQ+, precum și aproape jumătate dintre bărbații și femeile trans, au fost supuse unor forme de „practici de conversie”, sub forma violenței fizice sau sexuale, abuzului verbal și umilinței, mai arată sursa citată.

Strategia pentru perioada 2026–2030 luptă împotriva urii, promovează libertatea și diversitatea în UE și în lume și stabilește măsuri țintite în jurul a trei piloni principali:

Protejarea persoanelor LGBTIQ+ împotriva tuturor formelor de violență;

Împuternicirea acestora să trăiască fără discriminare și cu drepturi egale în toate domeniile vieții;

Implicarea întregii societăți, la toate nivelurile, pentru a promova egalitatea LGBTIQ+ împreună;

Acțiuni-cheie în cadrul noii Strategii.

Pentru a sprijini statele membre în interzicerea practicilor de conversie, Comisia va evalua natura, prevalența și impactul acestora asupra persoanelor LGBTIQ+, în vederea propunerii unor măsuri adecvate de eliminare. Comisia va ține cont, în special, de Inițiativa Cetățenească Europeană pentru interzicerea practicilor de conversie.

În fiecare an, UE pierde 89 milioane euro din PIB din cauza discriminării

Strategia va aborda ura online și offline. De exemplu, Comisia va crea un centru de cunoștințe (knowledge hub) pentru colectarea de informații privind discursul ilegal al urii în mediul online, consolidând monitorizarea Codului de Conduită+. În plus, Comisia va adopta un plan de acțiune al UE împotriva cyberbullying-ului, pentru protejarea minorilor, cu atenție specială acordată tinerilor LGBTIQ+.

Egalitatea de șanse pentru persoanele LGBTIQ+ consolidează coeziunea socială, iar societățile diverse stimulează antreprenoriatul și inovația, contribuind la competitivitatea Europei, mai spune executivul european

În prezent, UE pierde anual până la 89 de milioane de euro din PIB din cauza discriminării bazate pe orientarea sexuală.

Comisia Euroopeană va publica un raport privind aplicarea Directivei privind egalitatea în ocuparea forței de muncă în 2026 și va asigura aplicarea riguroasă a acesteia.

Totodată, executivul european va fi elaborat un ghid privind practicile incluzive de recrutare.

„Implicarea societății civile este esențială atunci când drepturile și libertățile persoanelor LGBTIQ+ sunt amenințate. Finanțarea existentă în cadrul programului CERV va continua până în 2027. În cadrul următorului Cadrul Financiar Multianual (CFM), finanțarea va fi asigurată prin componenta CERV+ a programului AgoraEU, care va include până la 3,6 miliarde de euro pentru promovarea egalității și nediscriminării, combaterea violenței bazate pe gen și stimularea participării democratice”, mai spune comunicatul de presă.

Apel la statele membre ale UE să adopte un plan național pentru egalitatea LGBTIQ+

Combaterea inegalității în UE este o responsabilitate comună care necesită acțiune colectivă. Astfel, CE face apel la toate statele membre să adopte propriul plan național de acțiune sau strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ și se declară pregătită să le sprijine.

Alte instituții europene sunt încurajate să contribuie la implementarea acestei strategii, pe care Comisia o va monitoriza periodic și va prezenta o evaluare intermediară până în 2028.

Strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ 2026–2030 este unul dintre angajamentele-cheie din liniile politice ale președintei Ursula von der Leyen și din scrisoarea de misiune a comisarului Lahbib. Comisia Europeană rămâne pe deplin angajată în apărarea egalității și a nediscriminării ori de câte ori acestea sunt amenințate.

Noua Strategie este bazată pe legislații recente, precum standardele obligatorii pentru organismele de egalitate, adoptate în mai 2024, care garantează independența, competențele și resursele acestora și consolidează protecția victimelor discriminării bazate pe reafirmarea identității de gen.

De asemenea, Codul de Conduită+ întărește modul în care platformele online gestionează conținutul definit de legislația UE și cea națională drept discurs ilegal al urii.

Editor : Ana Petrescu