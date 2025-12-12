Live TV

Galerie Foto Percheziții în Neamț: două persoane audiate după ce au folosit detectoare de metale în situri arheologice

Data publicării:
politie 7
Foto: politiaromana.ro

Două persoane au fost audiate într-un dosar privind accesul neautorizat cu detectoare de metale în zonele cu patrimoniu arheologic din judeţul Neamţ. La domiciliile lor au fost găsite mai multe obiecte vechi, printre care monede din 1.885 şi 1.867, un medalion comemorativ Carol I şi fragmente de bijuterii.

„La data de 10 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Neamţ s-au sesizat din oficiu privind săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizarea prealabilă”, anunţă IGPR.

În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în intervalul ianuarie 2023 – octombrie 2025, un bărbat, de 57 de ani, din Gârcina, ar fi pătruns cu detectoare de metale şi le-ar fi utilizat în zone cu patrimoniu arheologic, din judeţul Neamţ, fără a avea autorizaţia prealabilă emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor, locuri de unde ar fi sustras bunuri care ar face parte din patrimoniul cultural.

„În cauză s-au desfăşurat activităţi complexe de cercetare, în urma cărora, la data de 11 decembrie a.c., s-au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în comuna Gârcina, la imobilele a două persoane, fiind descoperite, în ambele locaţii, bunuri aparţinând patrimoniului cultural mobil, având valoare istorică, ca de exemplu două monede de 5 bani datate din anii 1.885 şi 1.867, două monede de 10 bani datate din anul 1.867, o rublă datată din anul 1.830 din argint, medalion comemorativ Carol I datat din 1.839-1.939, o cruce, trei inele, trei fragmente de bijuterii, patru fragmente de ornamente, o monedă din cupru şi o cataramă din bronz, două topoare din fier, o nicovală, un amnar şi mai multe fragmente metalice”, precizează IGPR.

Toate aceste bunuri au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

La finalizarea percheziţiilor, două persoane, cu vârste de 57, respectiv 35 de ani, au fost duse la audieri.

Cercetările continuă în prezenta cauză, pentru probarea întregii activităţi infracţionale.

Editor : Ana Petrescu

8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
