Un bărbat din Abrud a predat la poliţie o borsetă cu 21.700 de lei, găsită pe stradă

Un bărbat din Alba Iulia a predat Poliţiei o borsetă cu 21.700 de lei, după ce a găsit-o, miercuri, pe o stradă din oraşul Abrud.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, borseta a fost uitată de proprietar pe plafonul unui autoturism şi a căzut după ce maşina s-a pus în mişcare.

„Astăzi, 6 mai 2026, în jurul orei 09:00, la sediul Poliţiei Oraşului Abrud s-a prezentat un bărbat din municipiul Alba Iulia şi a predat o borsetă găsită pe strada Republicii din oraş, în care se afla suma de 21.700 de lei. În urma verificărilor efectuate a fost identificat proprietarul, un bărbat din oraşul Abrud, care a declarat că a uitat borseta pe plafonul autoturismului, iar aceasta a căzut după ce s-a pus în mişcare”, a transmis IPJ Alba pe pagina de Facebook a instituţiei.

Reprezentanţii IPJ au precizat că bărbatul a dat dovadă de responsabilitate, spirit civic şi conştiinţă.

„Un gest care merită apreciat şi care arată că, în comunitatea noastră, există oameni care cred în valori”, au punctat cei de la IPJ Alba.

