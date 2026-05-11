Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald Trump intenționează să-i ceară ajutorul

Entuziasmul legat de un eventual acord între Iran și SUA a fost înlocuit de o constatare: Iranul nu are nicio intenție să irosească ceea ce consideră a fi o victorie asupra SUA și a Israelului. Teheranul consideră că amenințarea unui nou război ar putea fi necesară pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump că regimul său nu este slab și nu caută să se predea, notează The Times.

Războiul acela s-ar putea declanșa în curând. Trump, care pare surprins că Iranul nu s-a predat, a afirmat că mai sunt multe de făcut pentru a distruge toate țintele, în timp ce Benjamin Netanyahu, aliatul său care a insistat pentru reluarea conflictului, susține că „nu s-a terminat”.

Alternativa pentru liderul de la Casa Albă ar fi să declare victoria și să treacă mai departe, dar ar fi imposibil să susțină această poziție, având în vedere că Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, iar prețurile la combustibili sunt în creștere. Există o oarecare speranță că răspunsul Iranului la cea mai recentă propunere de încetare a focului din partea SUA, pe care Trump a calificat-o drept inacceptabilă, nu este decât o încercare a regimului de a obține cea mai bună înțelegere. Economia țării este în ruine, cu peste un milion de locuri de muncă pierdute și o monedă la niveluri record de scădere. Liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut de la atacul aerian care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei.

Singura speranță a Iranului pentru supraviețuirea pe termen lung este un acord cu SUA care să ridice sancțiunile și să ofere o pauză unei populații care este în marea majoritate ostilă regimului clerical și care s-a revoltat periodic pentru a-l răsturna.

Serviciile secrete americane estimează că Iranul mai poate rezista încă patru luni blocadei înainte ca situația să se agraveze drastic. Acest calendar ar putea fi acceptabil pentru guvernul israelian, iar unii au susținut că patru luni reprezintă doar o clipă în conflictul de lungă durată cu Iranul.

Este însă inacceptabil pentru Trump și aliații săi republicani, care își îndreaptă atenția către alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, pe fondul unei posibile crize a costului vieții în Statele Unite.

Negociatorii iranieni își mențin poziția. În răspunsul dat duminică la propunerea SUA, aceștia au insistat din nou asupra faptului că încetarea focului trebuie să fie permanentă, că blocada navală impusă de SUA trebuie ridicată imediat și că activele lor trebuie deblocate, iar discuțiile privind programul lor nuclear vor avea loc ulterior.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și asigurarea securității în regiune și în Liban au fost alte cerințe ale Iranului, care sunt considerate o ofertă generoasă și responsabilă pentru securitatea regională”, a declarat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe.

Confruntat cu această intransigență, Trump ar putea fi tentat să ordone noi atacuri asupra Iranului, vizând de data aceasta infrastructura energetică a acestei țări. Dacă va urma această cale, următoarea etapă a războiului va fi și mai distructivă, nu doar pentru Iran, ci și pentru întreaga regiune. Iranul va riposta vizând infrastructura energetică și petrolieră din Golf și își va îndrepta din nou furia asupra Emiratelor Arabe Unite.

O astfel de măsură ar fi nepopulară în rândul unora dintre cei mai apropiați aliați ai celui de-al 47-lea președinte american din regiune, printre care Arabia Saudită și Qatar. În timpul războiului, Arabia Saudită îl îndemnase pe Trump să ducă misiunea la bun sfârșit în Iran, dar liderii săi și-au dat seama între timp că președintele ar putea fi prea incompetent pentru această misiune, iar regimul iranian prea rezistent, scrie sursa citată.

Există, de asemenea, neîncredere față de Trump, care părea să-și trădeze aliații din Emiratele Arabe Unite săptămâna trecută, când a declarat că un atac iranian asupra unui port din Emiratele Arabe Unite nu constituie o încălcare a armistițiului.

Donald Trump intenționează să ceară Chinei, care a urmărit cu satisfacție slăbirea capacității de descurajare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu, să exercite presiuni asupra Iranului cu ocazia întâlnirii pe care o va avea miercuri cu președintele Xi Jinping, au declarat oficiali americani.

Acesta ar putea fi un motiv suficient pentru a amâna, deocamdată, acțiunea militară, în loc să permită ca un nou conflict să-i umbrească vizita. În orice caz, după ce a epuizat o mare parte din stocul de muniție al țării sale în Iran, Trump, liderul mișcării „Make America Great Again”, se deplasează la Beijing în calitate de președinte al unei Americi slăbite.

Citește și:

Netanyahu dorește ca Israelul să renunțe la sprijinul financiar al SUA pentru cooperarea militară dintre cele două țări

Cum voia Rusia să ajute Iranul în războiul cu SUA din Golf. Un document secret al GRU dezvăluie un plan riscant în trei părți

Editor : A.M.G.