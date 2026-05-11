Live TV

Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald Trump intenționează să-i ceară ajutorul

Data publicării:
profimedia-1068811333
Război între SUA și Iran. Foto: Profimedia

Entuziasmul legat de un eventual acord între Iran și SUA a fost înlocuit de o constatare: Iranul nu are nicio intenție să irosească ceea ce consideră a fi o victorie asupra SUA și a Israelului. Teheranul consideră că amenințarea unui nou război ar putea fi necesară pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump că regimul său nu este slab și nu caută să se predea, notează The Times.

Războiul acela s-ar putea declanșa în curând. Trump, care pare surprins că Iranul nu s-a predat, a afirmat că mai sunt multe de făcut pentru a distruge toate țintele, în timp ce Benjamin Netanyahu, aliatul său care a insistat pentru reluarea conflictului, susține că „nu s-a terminat”.

Alternativa pentru liderul de la Casa Albă ar fi să declare victoria și să treacă mai departe, dar ar fi imposibil să susțină această poziție, având în vedere că Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, iar prețurile la combustibili sunt în creștere. Există o oarecare speranță că răspunsul Iranului la cea mai recentă propunere de încetare a focului din partea SUA, pe care Trump a calificat-o drept inacceptabilă, nu este decât o încercare a regimului de a obține cea mai bună înțelegere. Economia țării este în ruine, cu peste un milion de locuri de muncă pierdute și o monedă la niveluri record de scădere. Liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut de la atacul aerian care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei.

Singura speranță a Iranului pentru supraviețuirea pe termen lung este un acord cu SUA care să ridice sancțiunile și să ofere o pauză unei populații care este în marea majoritate ostilă regimului clerical și care s-a revoltat periodic pentru a-l răsturna.

Serviciile secrete americane estimează că Iranul mai poate rezista încă patru luni blocadei înainte ca situația să se agraveze drastic. Acest calendar ar putea fi acceptabil pentru guvernul israelian, iar unii au susținut că patru luni reprezintă doar o clipă în conflictul de lungă durată cu Iranul.

Este însă inacceptabil pentru Trump și aliații săi republicani, care își îndreaptă atenția către alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, pe fondul unei posibile crize a costului vieții în Statele Unite.

Negociatorii iranieni își mențin poziția. În răspunsul dat duminică la propunerea SUA, aceștia au insistat din nou asupra faptului că încetarea focului trebuie să fie permanentă, că blocada navală impusă de SUA trebuie ridicată imediat și că activele lor trebuie deblocate, iar discuțiile privind programul lor nuclear vor avea loc ulterior.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și asigurarea securității în regiune și în Liban au fost alte cerințe ale Iranului, care sunt considerate o ofertă generoasă și responsabilă pentru securitatea regională”, a declarat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe.

Confruntat cu această intransigență, Trump ar putea fi tentat să ordone noi atacuri asupra Iranului, vizând de data aceasta infrastructura energetică a acestei țări. Dacă va urma această cale, următoarea etapă a războiului va fi și mai distructivă, nu doar pentru Iran, ci și pentru întreaga regiune. Iranul va riposta vizând infrastructura energetică și petrolieră din Golf și își va îndrepta din nou furia asupra Emiratelor Arabe Unite.

O astfel de măsură ar fi nepopulară în rândul unora dintre cei mai apropiați aliați ai celui de-al 47-lea președinte american din regiune, printre care Arabia Saudită și Qatar. În timpul războiului, Arabia Saudită îl îndemnase pe Trump să ducă misiunea la bun sfârșit în Iran, dar liderii săi și-au dat seama între timp că președintele ar putea fi prea incompetent pentru această misiune, iar regimul iranian prea rezistent, scrie sursa citată.

Există, de asemenea, neîncredere față de Trump, care părea să-și trădeze aliații din Emiratele Arabe Unite săptămâna trecută, când a declarat că un atac iranian asupra unui port din Emiratele Arabe Unite nu constituie o încălcare a armistițiului.

Donald Trump intenționează să ceară Chinei, care a urmărit cu satisfacție slăbirea capacității de descurajare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu, să exercite presiuni asupra Iranului cu ocazia întâlnirii pe care o va avea miercuri cu președintele Xi Jinping, au declarat oficiali americani.

Acesta ar putea fi un motiv suficient pentru a amâna, deocamdată, acțiunea militară, în loc să permită ca un nou conflict să-i umbrească vizita. În orice caz, după ce a epuizat o mare parte din stocul de muniție al țării sale în Iran, Trump, liderul mișcării „Make America Great Again”, se deplasează la Beijing în calitate de președinte al unei Americi slăbite.

Citește și:

Netanyahu dorește ca Israelul să renunțe la sprijinul financiar al SUA pentru cooperarea militară dintre cele două țări

Cum voia Rusia să ajute Iranul în războiul cu SUA din Golf. Un document secret al GRU dezvăluie un plan riscant în trei părți

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk și Donald Trump
Donald Trump îi invită pe Elon Musk şi pe Tim Cook să îl însoţească în vizita sa în China
Pastel,Drawing,Artistic,Image,Of,The,Picture,Shows,Donald,Trump
„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping stârnește preocupări în rândul puterilor mijlocii. De ce se tem
Dronă controlată de soldați ucraineni
Aproximativ 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, afirmă Zelenski
Donald Trump și Benjamin Netanyahu /
Netanyahu dorește ca Israelul să renunțe la sprijinul financiar al SUA pentru cooperarea militară dintre cele două țări
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
emmanuel macron
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Alexander Lukașenko la exercițiile militare ruso-belaruse
Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina...
Ultimele știri
Hantavirusul, comparat cu COVID-19 după alerta de pe vasul de croazieră. Ce spun experții despre riscul unei pandemii
Fostul șef al spionajului ucrainean, despre o posibilă conversație Zelenski - Putin: „Astfel de apeluri nu se efectuează pe telefon”
Ședință solemnă a Parlamentului, miercuri, cu ocazia Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...