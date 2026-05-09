Fetiţă rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat, pe o stradă din Alba Iulia. Tatăl a sunat la 112

O fetiţă în vârstă de 12 ani a fost grav rănită, vineri, după ce a fost atacată de un bărbat, pe o stradă din Alba Iulia. Agresorul a fugit după ce a lovit copila cu un obiect ascuţit, dar a fost găsit de poliţişti şi dus la audieri.

Incidentul a avut loc, vineri, pe strada Francisca din municipiul Alba Iulia, unde un bărbat a atacat cu un obiect ascuţit o fetiţă de 12 ani. Tatăl fetei este cel care a sunat la 112, potrivit News.ro.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit faptul că minora ar fi fost atacată cu un obiect ascuţit de către un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, care, ulterior, ar fi părăsit locul faptei. Echipajul medical deplasat la faţa locului a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. La scurt timp, bărbatul a fost identificat şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Alba Iulia”, informează oficialii Poliţiei judeţene Alba.

Reprezentanţi ai Spitalului Judeţean din Alba Iulia, citaţi de ziarulunirea.ro, au transmis că în urma agresiunii fetiţa a suferit răni în mai multe zone ale corpului, diagnosticul fiind: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept, agresiune fizică. Copila a fost internată în secţia de chirurgie.

Poliţiştii desfăşoară activităţi pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

