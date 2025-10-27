Live TV

Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare

Foto: Profimedia

Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei de termoficare produse în mai multe zone, anunță Compania Municipală Termoenergetica.

Furnizarea agentului termic a fost sistată către cinci puncte termice (79 de blocuri şi un agent economic), de luni dimineaţa, până joi, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, transmis luni.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 400/700 mm, pe Şoseaua Ştefan cel Mare şi Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2, se vor executa lucrări de întregire a reţelei termice în cadrul Lotului 5 - Obiectiv 5 şi, în paralel, de remediere a avariilor pentru care furnizarea agentului termic a fost sistată către zece puncte termice (102 blocuri), de luni dimineaţa, până miercuri, ora 23:00.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 400/500 mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Slt. Cristescu Dima din Sectorul 2, se vor face lucrări de remediere a avariilor ce impun sistarea furnizării agentului termic către şase puncte termice (98 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către nouă puncte termice (106 blocuri şi un agent economic) este oprită, de luni dimineaţa, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada Sg. Niţu Vasile din Sectorul 4 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor care impun sistarea furnizării agentului termic către opt puncte termice (95 de blocuri), de marţi, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar a fost oprită, de luni dimineaţa, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada Ana Davila din Sectorul 5.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Şoseaua Panduri din Sectorul 5 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor ce impun oprirea furnizării agentului termic către două module termice şi două puncte termice, de luni dimineaţa, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către două puncte termice (24 de blocuri) va fi sistată, de marţi, ora 09:00, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua termică primară - racordul punctelor termice "5 Deşişului"şi "SC 4/5" - conductă Dn 300/200 mm, pe Strada Cetatea de Baltă din Sectorul 6.

La reţeaua termică primară - racordul modulelor OD6, T9 şi al Grădiniţei nr. 272 - conductă Dn 80 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6 se vor face lucrări de remediere a unei avarii la racordul Grădiniţei nr. 272, ce impun sistarea furnizării agentului termic către două module (trei blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 22:00.

Furnizarea agentului termic va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 22:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua termică primară - racordul punctelor termice 5 şi 5A Placare, conductă Dn 200 mm, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate, anunţă Termoenergetica.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, ce este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, se explică în comunicatul citat.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442. Alte detalii se pot obţine la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Editor : B.P.

