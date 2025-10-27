Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare

Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei de termoficare produse în mai multe zone, anunță Compania Municipală Termoenergetica.

Furnizarea agentului termic a fost sistată către cinci puncte termice (79 de blocuri şi un agent economic), de luni dimineaţa, până joi, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, transmis luni.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 400/700 mm, pe Şoseaua Ştefan cel Mare şi Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2, se vor executa lucrări de întregire a reţelei termice în cadrul Lotului 5 - Obiectiv 5 şi, în paralel, de remediere a avariilor pentru care furnizarea agentului termic a fost sistată către zece puncte termice (102 blocuri), de luni dimineaţa, până miercuri, ora 23:00.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 400/500 mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Slt. Cristescu Dima din Sectorul 2, se vor face lucrări de remediere a avariilor ce impun sistarea furnizării agentului termic către şase puncte termice (98 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către nouă puncte termice (106 blocuri şi un agent economic) este oprită, de luni dimineaţa, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada Sg. Niţu Vasile din Sectorul 4 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor care impun sistarea furnizării agentului termic către opt puncte termice (95 de blocuri), de marţi, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar a fost oprită, de luni dimineaţa, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada Ana Davila din Sectorul 5.

La reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Şoseaua Panduri din Sectorul 5 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor ce impun oprirea furnizării agentului termic către două module termice şi două puncte termice, de luni dimineaţa, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către două puncte termice (24 de blocuri) va fi sistată, de marţi, ora 09:00, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua termică primară - racordul punctelor termice "5 Deşişului"şi "SC 4/5" - conductă Dn 300/200 mm, pe Strada Cetatea de Baltă din Sectorul 6.

La reţeaua termică primară - racordul modulelor OD6, T9 şi al Grădiniţei nr. 272 - conductă Dn 80 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6 se vor face lucrări de remediere a unei avarii la racordul Grădiniţei nr. 272, ce impun sistarea furnizării agentului termic către două module (trei blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 22:00.

Furnizarea agentului termic va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 22:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua termică primară - racordul punctelor termice 5 şi 5A Placare, conductă Dn 200 mm, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate, anunţă Termoenergetica.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, ce este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, se explică în comunicatul citat.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442. Alte detalii se pot obţine la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

