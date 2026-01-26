Live TV

Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

O nouă amânare în cazul tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța. Judecătorul a decis că acesta are dreptul să fie reprezentat și de apărătorul din Franța iar o decizie legată de extrădarea lui a fost amânată. Tânărul de 23 de ani a fost prins în Cluj, la două luni după ce fusese dat în urmărire în Franța.

Decizia a fost amânată pentru data de 5 februarie. Luni, tânărul de 23 de ani a ajuns din nou în fața instanței. El este acuzat că și-a ucis și incendiat mama. Astăzi a fost întrebat din nou în fața instanței dacă e de acord cu predarea către autoritățile franceze, acesta refuzând. Procurorul a cerut explicații cu privire la refuz. Avocatul lui a invocat dreptul la dublă reprezentare și a solicitat inclusiv desemnarea unui avocat și în Franța. 

În plus, avocatul a cerut garanții ca în eventualitatea unei condamnări în Franța, tânărul va fi transferat în România pentru executarea pedepsei. Totodată, avocatul a solicitat instanței să emită o adresă autorităților franceze pentru a afla penitenciarul unde ar urma să fie încarcerat și condițiile de detenție. 

Avocatul a solicitat amânarea cauzei, care a fost aprobată pentru 5 februarie, pentru a verifica existența unor posibile vicii de procedură în dosarul instrumentat în Franța și pentru asigurarea dublei reprezentări. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (49)
Copil de 4 ani căutat în râul Someș, alt minor a fost scos din apă și dus la spital. Pompieri și scafandri intervin de urgență
urmarit
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
politia masina noaptea 2
Un bărbat din Cluj a lovit mortal cu maşina un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului
politie masina noaptea girofar
Crimă în Cluj: bărbat arestat după ce și-a ucis fratele într-o locuinţă din Floreşti
cheie cu un breloc cu casa si un cuplu in spate
Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026
Recomandările redacţiei
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15...
Dronă Shahed
Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink...
ploaie si om cu umbrelă
Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la...
Ultimele știri
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc
„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski acuză Belarusul că este stat vasal al Rusiei: „Dependența nu scade”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Deținătoarea trofeului, OUT de la Australian Open!
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat