Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată

O nouă amânare în cazul tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța. Judecătorul a decis că acesta are dreptul să fie reprezentat și de apărătorul din Franța iar o decizie legată de extrădarea lui a fost amânată. Tânărul de 23 de ani a fost prins în Cluj, la două luni după ce fusese dat în urmărire în Franța.

Decizia a fost amânată pentru data de 5 februarie. Luni, tânărul de 23 de ani a ajuns din nou în fața instanței. El este acuzat că și-a ucis și incendiat mama. Astăzi a fost întrebat din nou în fața instanței dacă e de acord cu predarea către autoritățile franceze, acesta refuzând. Procurorul a cerut explicații cu privire la refuz. Avocatul lui a invocat dreptul la dublă reprezentare și a solicitat inclusiv desemnarea unui avocat și în Franța.

În plus, avocatul a cerut garanții ca în eventualitatea unei condamnări în Franța, tânărul va fi transferat în România pentru executarea pedepsei. Totodată, avocatul a solicitat instanței să emită o adresă autorităților franceze pentru a afla penitenciarul unde ar urma să fie încarcerat și condițiile de detenție.

Avocatul a solicitat amânarea cauzei, care a fost aprobată pentru 5 februarie, pentru a verifica existența unor posibile vicii de procedură în dosarul instrumentat în Franța și pentru asigurarea dublei reprezentări.

