Live TV

(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren

Data actualizării: Data publicării:
1920x1080

În calitate de partener principal al Transylvania Open, Kaufland aduce în atenție „Mingea neoficială” – o inițiativă care completează competiția sportivă cu o dimensiune socială clară și un impact care depășește limitele terenului. Proiectul pornește de la valorile sportului de performanță și le transpune într-un demers concret despre acces, incluziune și șanse reale.

Dacă mingea oficială face puncte în meciuri, Mingea neoficială face bine. Nu este folosită în jocurile oficiale, dar devine un simbol al modului în care sportul își poate extinde sensul dincolo de competiție. Personalizată cu atribute inspirate din sport – curaj, ambiție, echilibru, respect și determinare – mingea vorbește despre potențial și despre parcursuri construite atunci când există acces și sprijin.

Inițiativa face parte din Servește Inspirație, platforma Kaufland care conectează sportul cu cariera, două lumi unite de aceeași energie: dorința de a progresa, de a colabora și de a performa. Proiectul este integrat în programul Kaufland A.C.C.E.S., prin care compania susține integrarea persoanelor cu dizabilități în sport, muncă și o viață activă.

Între 31 ianuarie și 7 februarie, publicul poate susține această direcție prin achiziționarea Mingii neoficiale, disponibilă printr-un vending machine dedicat, amplasat în zona turneului, precum și online, pe site-ul caiacsmile.ro, în limita stocului disponibil. Fiecare minge cumpărată contribuie la susținerea incluziunii prin sport, iar Kaufland dublează suma strânsă. Fondurile sunt direcționate către Asociația Club Sportiv Caiac SMile, prin programul A.C.C.E.S.

Demersul reflectă o realitate deja prezentă în cultura organizațională Kaufland: peste 500 de persoane cu dizabilități fac parte din echipa companiei, contribuind activ la performanță și diversitate. În acest context, Mingea neoficială devine o extensie firească a modului în care Kaufland vorbește despre incluziune – prin acțiuni concrete, cu impact în comunitate.

Tot în cadrul turneului Transylvania Open, pe 5 februarie, Kaufland va organiza un meci special de tenis în scaun rulant, disputat între două jucătoare profesioniste. Accesul la meci este posibil pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă, disponibil pe site-ul oficial al turneului, transylvaniaopen.ro.

Kaufland va fi prezent în cadrul evenimentului cu o serie de activări interactive și un stand dedicat, unde vizitatorii pot descoperi mingile neoficiale expuse. Iar începând cu 30 ianuarie, clienții Kaufland care comandă din magazinele din Cluj prin platformele de delivery vor primi, odată cu livrarea, un kit pregătit de angajații Kaufland cu dizabilități, care va conține o Minge neoficială. Inițiativa face parte din proiectul „Kaufland Livrează Inspirație”, derulat pentru o perioadă limitată de timp, în limita stocului disponibil.

Astfel, inspirația din sport se transformă într-un sprijin real pentru incluziune, iar competiția capătă un sens care merge dincolo de rezultate și clasamente.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir-putin-karin-kneissl
1
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
2
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
4
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de 100 de lei
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei
barbat cu catuse la maini
Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată
photo-collage.png (49)
Copil de 4 ani căutat în râul Someș, alt minor a fost scos din apă și dus la spital. Pompieri și scafandri intervin de urgență
o jucatoare de tenis se pregateste sa serveasca
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Australian Open
urmarit
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de...
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
poza_sorin_cirstea
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Sorin Cîrstea este un...
Ultimele știri
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”