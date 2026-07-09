Pompierii români continuă misiunile de sprijin în Franța, unde intervin alături de echipele locale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație. În zona în care sunt dislocați, autoritățile franceze au menținut codul roșu de risc de incendii.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în cursul zilei de miercuri, echipajele au intervenit în zona Trévillach–Montalba, unde au desfășurat activități de monitorizare și de înlăturare a efectelor incendiilor produse în ultimele zile.

Foto: IGSU Deschide galeria foto

„Misiunile au vizat verificarea atentă a suprafețelor afectate, identificarea și lichidarea focarelor rămase active, răcirea zonelor cu temperaturi ridicate, precum și eliminarea riscului de reaprindere și de propagare a incendiului”, au transmis reprezentanții IGSU.

Intervențiile au fost realizate în cooperare cu două echipaje franceze, sub coordonarea autorităților din Republica Franceză și în conformitate cu planul de intervenție stabilit pentru zona afectată.

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Potrivit autorităților, situația din teren necesită în continuare o monitorizare permanentă, din cauza existenței unor focare izolate și a condițiilor meteorologice favorabile reaprinderii incendiilor. Temperaturile ridicate și rafalele de vânt pot contribui la extinderea rapidă a unor noi focare.

Conform prognozei „Météo des forêts” pentru data de 9 iulie 2026, riscul producerii incendiilor de vegetație și de fond forestier rămâne ridicat în sudul Franței. În departamentul Pyrénées-Orientales, unde este dislocat și modulul național românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure, nivelul de risc este încadrat la cod roșu, ceea ce impune menținerea unui nivel ridicat de pregătire.

„Pompierii români rămân pregătiți să intervină, sub coordonarea omologilor francezi, ori de câte ori situația din teren o va impune, contribuind la consolidarea răspunsului european în fața incendiilor de vegetație și la protejarea comunităților și a mediului înconjurător”, au transmis reprezentanții IGSU.

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Editor : Ana Petrescu