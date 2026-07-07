Pompierii români din cadrul modulului național specializat pentru stingerea incendiilor de pădure continuă misiunea de sprijinire a autorităților franceze în lupta cu incendiile de vegetație, desfășurând intervenții în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția focarelor și de prioritățile stabilite de autoritățile locale.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), contextul operațional rămâne unul dificil, din cauza reaprinderilor și a focarelor izolate, alimentate de vântul puternic și de vegetația uscată.

Foto: IGSU Deschide galeria foto

Intervenții în teren accidentat

Pentru gestionarea incendiilor, autoritățile franceze folosesc atât mijloace aeriene de stingere, cât și echipe terestre dispuse în zonele afectate.

În acest context, pompierii români au desfășurat misiuni de supraveghere a sectoarelor repartizate, identificare și lichidare a focarelor active, limitare a propagării incendiului și protejare a obiectivelor aflate în pericol.

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Intervențiile au avut loc, în numeroase situații, în zone greu accesibile, unde autospecialele nu au putut ajunge. Salvatorii au fost nevoiți să înainteze pe jos, pe teren accidentat și pe versanți abrupți, realizând linii de furtun cu lungimi de aproximativ 500–600 de metri pentru a alimenta dispozitivele de stingere și a ajunge la focarele izolate.

Misiunea continuă sub coordonarea autorităților franceze

„Pe parcursul zilei de ieri, pompierii români din cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția incendiului și de prioritățile operative stabilite de omologii francezi”, a transmis IGSU.

Instituția precizează că misiunile s-au desfășurat în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție.

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„Prin acțiunile desfășurate, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului și la protejarea obiectivelor vulnerabile din zonele afectate”, mai arată sursa citată.

Potrivit IGSU, misiunea pompierilor români continuă sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, aceștia acționând alături de colegii francezi pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților și obiectivelor aflate în zonele de risc.

Editor : Ana Petrescu