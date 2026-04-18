Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a afirmat la Digi24, că începând de luna viitoare CNAS intră „într-o situație de normalitate bugetară” și că atât în ceea ce privește Spitalul Floreasca din Capitală, dar și în cazul altor unități sanitare se vor găsi soluții pentru suplimentarea fondurilor. Horațiu Moldovan a atras atenția că sistemul de finanțare a spitalelor din România trebuie schimbat din rădăcini, astfel încât să nu mai existe riscul ca unitățile medicale să nu poată asigura medicamente și materiale sanitare necesare pacienților, în lipsa unei suplimentări de finanțare din partea CNAS.

Potrivit președintelui CNAS, întârzierea suplimentării fondurilor către Spitalul Floreasca din București a fost cauzată de adoptarea târzie a bugetului de stat. Horațiu Moldovan a declarat la Digi24 că se vor identifica, începând din luna mai, soluții pe termen scurt pentru a suplimenta finanțarea spitalelor din țară în această situație.

„În această perioadă, în lunile ianuarie, februarie, martie, dar și în luna aprilie, CNAS, datorită adoptării legii bugetului recent, a fost nevoită să se bazeze, la fel ca alte instituții, pe un buget care însemnă lunar 1/12 din bugetul anului trecut. Începând cu luna viitoare, întrăm într-o situație de normalitate bugetară.

Acest spital (n. red. Spitalul Floreasca) este un spital de urgență, deci trebuie să se ocupe cu precădere de urgențe și mai puțin de cazurile cronice pentru care există un alt specific la alte spitale. În ceea ce privește situația punctuală atât a acestui spital, cât și a celorlalte care au solicitat majorarea valorii de contract pentru că au făcut servicii peste limita de contract, le avem în vedere, astfel încât (...) în situația în care vom identifica și deja pot să vă spun că am identificat pentru toate aceste spitale soluții pe termen scurt vom face și aceste suplimentări la aceste spitale care își fac treaba bine”, a afirmat Horațiu Moldovan.

Totodată, acesta a precizat că bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru anul 2026 acoperă toate serviciile de asistență medicală, inclusiv finanțarea spitalelor.

„În anul 2026, în bugetul anului curent, nu avem probleme privind finanțarea niciunui domeniu de asistență medicală, cu atât mai puțin la spitale.

Există o nedreptate din punctul de vedere al finanțării spitalelor din România în momentul de față, pentru că din cele 34 de miliarde de lei alocate spitalelor din România, doar jumătate merg pe plata serviciilor și cealaltă jumătate merg pe plata influențelor salariale. Ori eu am spus lucrurile asta de când am preluat mandatul de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate - influențele salariale trebuie incluse în tariful pe caz ponderat, iar spitalele performante, spitalele de primă linie, cum este Spitalul Floreasca, cum este Spitalul Universitar, cum sunt spitalele județene, ele trebuie să fie încadrate într-o altă categorie de tarif”, a precizat președintele CNAS.

„Sistemul de finanțare a spitalelor trebuie schimbat din rădăcini”

Președintele CNAS a avertizat că, în lipsa unor schimbări legislative privind finanțarea spitalelor, tot mai multe unități medicale s-ar putea confrunta cu probleme similare.

„Sistemul de finanțare a spitalelor din România trebuie schimbat din rădăcini, pentru că dacă nu vom face lucrul acesta în cursul următoarelor luni, foarte multe spitale vor ajunge în astfel de situații. Mă refer la spitalele de prim rang, de primă linie sau de ultimă linie, ca ultim resort terapeutic. În schimb, celelalte spitale mici se vor chinui să facă internări astfel încât să își facă contractul.

Și ajungem aici la aspectul controalelor, la internările forțate sau la internările fictive. Manageri ar trebui să se uite dacă ceea ce fac ei cu spitalul, ca și servicii medicale, în momentul acela sau în momentul acesta, corespunde cu nevoia reală de servicii de sănătate ale populației din zona în care activează, (...) nu să-și oblige medicii să-și interneze pacientul”, a declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Editor : A.P.