Ce înseamnă de fapt răzgândirile Iranului privind deschiderea / închiderea Strâmtorii Ormuz. „Ele reflectă o luptă mai profundă”

Petroliere blocate în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
„Neîncredere tot mai mare” „Iranul nu renunţă la liniile sale roşii”

Neînţelegerile recente privind statutul navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz scot la iveală diviziuni mai profunde în conducerea Iranului, în special în privinţa strategiei faţă de Statele Unite, potrivit unor experţi citaţi de CNN.

„Aceste diviziuni interne nu sunt doar teatru politic; ele reflectă o luptă mai profundă privind strategia pe termen lung a Iranului faţă de Statele Unite”, a declarat Danny Citrinowicz, expert în Iran la Institutul pentru Studii de Securitate Naţională (INSS) din Israel, pentru CNN, potrivit News.ro.

Vineri, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunţat pe platforma X că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului maritim.

La câteva ore însă, presa de stat iraniană a transmis că trecerea navelor se află sub „supravegherea completă a forţelor armate iraniene”, iar tranzitul este considerat nul dacă blocada navală americană continuă.

„Neîncredere tot mai mare”

Mai multe publicaţii apropiate de statul iranian au criticat mesajul ministrului de Externe. Agenţia conservatoare Tasnim a descris postarea drept „slabă şi incompletă”, afirmând că aceasta a provocat numeroase critici şi speculaţii şi chiar a favorizat poziţia preşedintelui american Donald Trump.

Un alt site conservator, Mehr News, a cerut autorităţilor responsabile „să ofere clarificări necesare în această privinţă”.

Potrivit lui Citrinowicz, faptul că Iranul a reuşit doar temporar să redeschidă strâmtoarea a scos la lumină „tensiuni interne semnificative în conducerea iraniană”.

„În special, a evidenţiat o neîncredere tot mai mare între elemente ale Gărzii Revoluţionare Islamice şi conducerea politică mai pragmatică reprezentată de preşedintele Pezeshkian şi de ministrul de externe Araghchi”, a explicat expertul citat.

„Iranul nu renunţă la liniile sale roşii”

Criticile la adresa ministrului de Externe arată fragilitatea unităţii pe care Republica Islamică încearcă să o prezinte public, a adăugat acesta, subliniind că balanţa de putere pare să încline în favoarea taberei dure, inclusiv a Gărzii Revoluţionare.

„Pe măsură ce apare posibilitatea reluării negocierilor, o concluzie devine clară: Iranul nu renunţă la liniile sale roşii. Dimpotrivă, controlul asupra Strâmtorii Ormuz a devenit un pilon şi mai central al strategiei sale”, a spus Citrinowicz.

