Live TV

Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Conducerea spitalului anunţă anchete

Data publicării:
spitalul_judetean_de_urgenta_buzau_intrare
Foto: spitalulbuzau.ro

Mai multe persoane au protestat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani internat în unitatea medicală în urma unui accident rutier. Conducerea spitalului a anunţat declanşarea unor anchete pentru clarificarea circumstanţelor decesului şi a solicitat ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist, pentru asigurarea transparenţei.

Potrivit managerului SJU Buzău, primele demersuri au fost făcute imediat după ce a fost informat despre decesul pacientului, relatează News.ro.

„Încă de ieri, de când am fost informat despre decesul unui pacient programat pentru intervenţie chirurgicală, am discutat cu asistentul social, care a anunţat Poliţia, aşa cum spune procedura, privind suspiciunea de deces. Am făcut toate demersurile pentru a începe clarificarea traseului pacientului. Am luat legătura cu Serviciul Judeţean de Medicină Legală, iar mâine (miercuri – n.r.) va avea loc necropsia”, a declarat, marţi, Sorin Pătraşcu.

Pentru a asigura transparenţa anchetei, conducerea spitalului a cerut implicarea unor specialişti externi.

„Am cerut în mod expres ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul IPJ. Solicitarea ne-a fost acceptată, tocmai pentru ca tot ce s-a întâmplat, din punct de vedere medical, să fie clarificat şi adus la cunoştinţa familiei. De asemenea, familia tânărului are posibilitatea de a desemna un expert propriu care să asiste la necropsie. Urmează ca familia să decidă dacă îşi menţine solicitarea de a avea un expert propriu prezent. Noi nu ne opunem acestui lucru”, a spus managerul SJU Buzău.

În paralel cu ancheta externă, la nivelul unităţii medicale este în desfăşurare şi o analiză internă, a mai precizat conducerea spitalului.

Referitor la protestul organizat marţi în curtea spitalului, managerul a subliniat că astfel de manifestări nu ar trebui să afecteze activitatea medicală.

„Suntem un spital judeţean de urgenţă şi trebuie să ne desfăşurăm activitatea. O presiune suplimentară poate pune dificultăţi organizării activităţii medicale, ceea ce nu este cazul. Vrem să fim transparenţi şi analizăm tot ce s-a întâmplat”, a declarat Pătraşcu.

Tânărul, identificat ca fiind Gabriel, în vârstă de 25 de ani, a fost rănit într-un accident rutier produs pe 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti. Acesta era pasager într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, maşina fiind implicată într-o coliziune frontală cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma accidentului, mai multe persoane au fost rănite, iar Gabriel a suferit o fractură de femur.

Potrivit informaţiilor oficiale, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe şi ulterior internat la secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale luni, 5 ianuarie. Starea sa de sănătate s-a deteriorat însă brusc, pacientul fiind transferat la terapie intensivă, unde a survenit decesul.

Purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, a precizat că pacientul fusese internat cu o fractură închisă de femur şi beneficia de tratament specific şi imobilizare în aparat gipsat, informează Agerpres.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secţia de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat aceasta. Ea a adăugat că astfel de cazuri „s-au tratat şi se tratează” în cadrul spitalului şi că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgenţă medicală imediată”.

Zeci de persoane, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, s-au adunat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru a protesta după moartea tânărului, la trei zile de la accident. Protestatarii cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor pe care îi consideră responsabili.

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău a confirmat protestul spontan, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat în acest caz. Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
1
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
2
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Recep Tayyip Erdogan
3
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
protestatari in iran
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar
proteste iran londra sah
„Suntem înarmaţi şi gata de acţiune". Donald Trump amenință Iranul cu o intervenție armată. Motivul invocat de liderul de la Casa Albă
iran
Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor
belgrad
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan...
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții”. Ce a spus despre șefii parchetelor
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...