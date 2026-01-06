Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Conducerea spitalului anunţă anchete

Mai multe persoane au protestat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani internat în unitatea medicală în urma unui accident rutier. Conducerea spitalului a anunţat declanşarea unor anchete pentru clarificarea circumstanţelor decesului şi a solicitat ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist, pentru asigurarea transparenţei.

Potrivit managerului SJU Buzău, primele demersuri au fost făcute imediat după ce a fost informat despre decesul pacientului, relatează News.ro.

„Încă de ieri, de când am fost informat despre decesul unui pacient programat pentru intervenţie chirurgicală, am discutat cu asistentul social, care a anunţat Poliţia, aşa cum spune procedura, privind suspiciunea de deces. Am făcut toate demersurile pentru a începe clarificarea traseului pacientului. Am luat legătura cu Serviciul Judeţean de Medicină Legală, iar mâine (miercuri – n.r.) va avea loc necropsia”, a declarat, marţi, Sorin Pătraşcu.

Pentru a asigura transparenţa anchetei, conducerea spitalului a cerut implicarea unor specialişti externi.

„Am cerut în mod expres ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul IPJ. Solicitarea ne-a fost acceptată, tocmai pentru ca tot ce s-a întâmplat, din punct de vedere medical, să fie clarificat şi adus la cunoştinţa familiei. De asemenea, familia tânărului are posibilitatea de a desemna un expert propriu care să asiste la necropsie. Urmează ca familia să decidă dacă îşi menţine solicitarea de a avea un expert propriu prezent. Noi nu ne opunem acestui lucru”, a spus managerul SJU Buzău.

În paralel cu ancheta externă, la nivelul unităţii medicale este în desfăşurare şi o analiză internă, a mai precizat conducerea spitalului.

Referitor la protestul organizat marţi în curtea spitalului, managerul a subliniat că astfel de manifestări nu ar trebui să afecteze activitatea medicală.

„Suntem un spital judeţean de urgenţă şi trebuie să ne desfăşurăm activitatea. O presiune suplimentară poate pune dificultăţi organizării activităţii medicale, ceea ce nu este cazul. Vrem să fim transparenţi şi analizăm tot ce s-a întâmplat”, a declarat Pătraşcu.

Tânărul, identificat ca fiind Gabriel, în vârstă de 25 de ani, a fost rănit într-un accident rutier produs pe 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti. Acesta era pasager într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, maşina fiind implicată într-o coliziune frontală cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma accidentului, mai multe persoane au fost rănite, iar Gabriel a suferit o fractură de femur.

Potrivit informaţiilor oficiale, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe şi ulterior internat la secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale luni, 5 ianuarie. Starea sa de sănătate s-a deteriorat însă brusc, pacientul fiind transferat la terapie intensivă, unde a survenit decesul.

Purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, a precizat că pacientul fusese internat cu o fractură închisă de femur şi beneficia de tratament specific şi imobilizare în aparat gipsat, informează Agerpres.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secţia de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat aceasta. Ea a adăugat că astfel de cazuri „s-au tratat şi se tratează” în cadrul spitalului şi că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgenţă medicală imediată”.

Zeci de persoane, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, s-au adunat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru a protesta după moartea tânărului, la trei zile de la accident. Protestatarii cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor pe care îi consideră responsabili.

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău a confirmat protestul spontan, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat în acest caz. Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

