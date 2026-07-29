Ilie Bolojan a respins, miercuri seară, la Digi24, ideea că ar fi fost „abandonat” de președintele Nicușor Dan și a declarat că șeful statului și Guvernul au atribuții diferite, pe care fiecare și le exercită potrivit propriilor responsabilități. Premierul interimar a adăugat că a existat o colaborare instituțională cu președintele și a explicat de ce consideră că acesta a ales să amâne desemnarea unui nou prim-ministru.

Întrebat de ce a fost abandonat de președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus că nu vede o problemă în relația instituțională dintre Palatul Cotroceni și Guvern.

„Eu nu văd problemă în această perspectivă. Președintele are prerogativele lui pe care le exercită așa cum consideră de cuviință, iar Guvernul și premierul are prerogativele pe care le exercită așa cum poate sau crede de cuviință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care, cu bune cu rele, a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut, dar au generat o criză care ne-a dus în această situație. Sigur, era bine dacă președintele, înainte de moțiune, de a face criza, ar fi făcut apeluri la responsabilitate pe care le-a făcut după aceea, dar dânsul a luat aceste decizii. Deci sunt fișe de posturi diferite. Sigur cu cât ai o colaborare mai bună și am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele”, a explicat Bolojan, miercuri seară la Digi24.

Citește și: Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia din fruntea Guvernului: „Ar fi iresponsabil”

Liderul PNL a adăugat că, atât înainte, cât și după depunerea moțiunii, a urmărit să își respecte atribuțiile și să colaboreze cu președintele în toate domeniile care țin de responsabilitatea comună a instituțiilor.

„Și în perioada de de dinaintea moțiunii și după eu am căutat întotdeauna să respect fișa postului pentru că asta e responsabilitatea pentru România atunci când e ocupi o astfel de de de funcție și atunci când s-a putut colabora pe toate elementele de interes comun care intră în responsabilitate fiecărei instituții am colaborat pentru treaba asta”, a mai spus Bolojan.

Cum explică întârzierea desemnării unui premier

Întrebat dacă președintele prelungește criza politică prin faptul că întârzie să desemneze un premier, Ilie Bolojan a spus că șeful statului avea la dispoziție trei variante.

„Președintele are o responsabilitate pentru nominalizare a premierului și dânsul avea trei posibilități în această perioadă: sau să nominalizeze un premier care venea cu un acord politic în spate care garanta alegerea de către Parlament. Nu s-a întâmplat asta pentru că nu s-a ajuns la o concluzie, o ipoteză de lucru. A doua să nominalizeze un premier fără să existe un acord politic, permițându-i acelui premier să caute să-și formeze o majoritate și a avut două oferte de acest tip, urmând să se vadă ce se întâmplă mai departe și să dacă nu se face o majoritate în spatele lui și guvernul care se încearcă a fi format nu trece de Parlament, să intrăm într-o zonă în care se pot organiza alegeri anticipate. A treia ipoteză este să se aștepte până se găsește o formulă, se face o masă critică pentru a forma un guvern și aceasta a fost abordare pe care a ales-o domnul președinte”, a conchis el.

Citește și: Bolojan: Rogobete este unul din piromanii grevei din Sănătate. În aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil

Editor : Ana Petrescu