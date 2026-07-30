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Video Șeful ANSVSA convoacă celula de criză în cazul exporturilor de ovine. „Experții sunt în dialog cu Comisia Europeană”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu. Inquam Photos / George Calin
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Din articol
Ședințe cu epidemiologii și convocarea celulei de criză

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a anunțat joi convocarea celulei de criză pentru gestionarea situației create după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. Acesta a afirmat că experții instituției poartă discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru găsirea unei soluții și a susținut că ANSVSA nu ia în calcul vaccinarea în masă a efectivelor de ovine.

„Știți foarte bine că, în urmă cu aproximativ o lună, am primit o decizie, spun eu, disproporționată, din partea Comisiei Europene, de a închide exporturile de ovine și caprine către țările terțe. Din acel moment, împreună cu domnul viceprim-ministru Tánczos Barna, căruia profit de această ocazie să îi mulțumesc pentru toată implicarea și deschiderea de care a dat dovadă pentru rezolvarea acestei probleme, am efectuat vizite la Comisia Europeană și am stat de vorbă cu comisarul european pentru a găsi cele mai bune soluții de ieșire din această criză. Tot în această perioadă, am reușit să avem ședințe cu crescătorii de ovine, atât la nivel central, cât și, în cascadă, la nivel teritorial, prin directorii direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Au fost convocate grupuri de lucru și am avut ședințe și discuții cu experții Comisiei Europene pentru a găsi cea mai bună soluție de ieșire din această situație. Astăzi, la ora la care vorbim, experții tehnici ai ANSVSA sunt în dialog cu experții Comisiei Europene”, a declarat Alexandru Bociu, într-o conferință de presă de la sediul ANSVSA. 

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Ședințe cu epidemiologii și convocarea celulei de criză

Șeful ANSVSA a precizat că, pe parcursul zilei de joi, sunt programate mai multe întâlniri dedicate gestionării crizei, inclusiv o ședință cu epidemiologii din cadrul Consiliului Științific al instituției și convocarea celulei de criză.

„La ora 16:00 vom avea o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA. Vorbim aici despre cei mai importanți epidemiologi pe care îi are România. La ora 17:00 vom avea o ședință cu celula de criză, care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Vreau să menționez faptul că la toate aceste ședințe participă și domnul viceprim-ministru Tánczos Barna”, a spus Bociu.

Acesta a declarat că instituția nu susține vaccinarea în masă a efectivelor de ovine, susținând că o astfel de măsură ar avea consecințe asupra exporturilor de produse de origine animală.

„Au existat tot felul de speculații: vaccinăm sau nu vaccinăm. Vreau să spun de la început că ANSVSA nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovine. Dacă mergem pe vaccinarea în masă, la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pentru carnea, laptele și produsele lactate provenite din România. Am reușit împreună, în 2026, în primele cinci luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Vorbim aici despre 350 de milioane de euro din exportul de ovine vii, iar diferența provine din exportul de carcase. Devenim numărul unu în Europa. Ajungem pe podium. Devenim cei mai buni și primim o decizie, spun eu, disproporționată, din partea Comisiei Europene, de a nu mai exporta către țările terțe. Sunt convins că, prin unitate, vom reuși să depășim această situație”, a mai spus Alexandru Bociu.

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Editor : A.D.

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