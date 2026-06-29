În contextul în care blocajul persistă pe scena politică, Siegfried Mureşan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcţia de premier, a lansat un atac la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, susținând că acesta „va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”. Europarlamentarul PNL a afirmat că „imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”.

Mureșan a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că încrederea partenerilor europeni se câștigă exclusiv prin fapte, nu prin vorbe: „Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”.

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Acesta a mai susținut că neîncrederea a fost alimentată și de întârzierea „la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului”.

Totuși, conform spuselor sale, „încrederea a fost recâștigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa și și-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat și integral”.

La finalul postării, Siegfried Mureşan a precizat că președintele PSD „va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”.

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Editor : A.M.G.