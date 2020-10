Reportaj. Viața fără apă caldă în București: „Ne e frică să ne spălăm cu apa asta rece, că sunt caloriferele reci. Nu se poate!”

Mii de familii bucureștene se spală la lighean, cu apă încălzită pe aragaz. 179 de imobile nu au deloc apă caldă. Alte 175 de imobile sunt afectate din cauză că punctele termice la care sunt racordate funcționează sub parametri. Primarul ales Nicușor Dan le transmite însă oamenilor că vor avea toți căldură și apă caldă.

-Zicem că-i apa caldă, da? Dar ea e rece, rece! Asta-i apa caldă! Numai puțin să încercați și să vedeți, într-adevăr, că e apă rece! Foarte frumos, acum o punem pe aragaz, dăm foc la aragaz, frumos, o lăsăm să se încălzească, cât de cât, și după aia cratița asta, așa. Ce mai poți să faci cu așa cratiță și așa ibric? Dacă astea-s condiții de a trăi la bloc... De spălat ne e frică să ne spălăm cu apa asta rece, că sunt caloriferele reci. Nu poți să te speli cu apă rece și să te bagi la culcare. Nu se poate! Nu se poate așa ceva! Nu e normal! Și e un chin ăsta care facem noi ce facem!

Fără apă caldă și cu caloriferele reci în case, mii de bucureșteni își aduc aminte de lipsurile din anii comunismului.

-E călâie! Dacă vrei să faci baie, c-am intrat eu săptămâna trecută și-am rămas cu săpunul pe mine în cadă! Și am răcit și m-am doctoricit să nu ajung la spital. Mi-am dat o dată cu săpun și când să pun dușul am dat cu apă rece. Mi-a pus soțul acolo o scândură, punem ligheanul și am tăiat o sticlă, un bidon d-ăla, și cu sticla aia mi-am făcut duș. Dar chiar așa? Nici pe timpul lui Ceaușescu n-a fost așa.

-Când dau drumul la apa caldă e mai rece ca apa care o bem noi de la chiuvetă! E programată!

-Adică?

-Seara, după ora 20 și dimineața de la 5 și jumătate!

-Deci, de la 5 și jumătate dimineața, până la cât?

-Păi... hai să zic 6, 7. Mai mult nu!

-Și seara, de la 9?

-De la 8, 8 și jumătate, 9. E programată, ce să mai discutăm. Că nu e flux continuu. Căldură nu este!

-Căldură cred că la primăvară o să avem, când or să fie 30 de grade afară!

Despre îmbăierile la lighean și apa caldă livrată cu porția, ori deloc, administrația Companiei Municipale Termoenergetica nu are vești bune

Alexandru Burghiu, director general Termoenergetica: Este, din păcate, o stare de normalitate, ținând cont că...

Reporter: Este normal să se spele oamenii la lighean? Și să-și încălzească...

Alexandru Burghiu: Eu am spus că este, din păcate, o stare de normalitate, ținând cont de starea sistemului. Sistemul trebuia înlocuit în 1990. S-a lăsat mereu la urmă, lasă că mai merge! Și-am ajuns în această situație!

Primarul ales al Capitalei este însă optimist.

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei: Toată lumea va avea caldură și apă caldă, dar o să avem câteva sute de avarii pe care, promisiunea este că în modul cel mai transparent o să le rezolvăm în cel mai scurt timp posibil. Asta e miza pentru aceste următoare săptămâni, bineînțeles. Începând din primăvară, când vremea o va permite, între timp o să luăm banii europeni și o să începem să facem treaba serioasă de înlocuire a rețelei.

Șeful Termoenergetica spune însă că pentru rezolvarea problemei sistemului de termoficare, Bucureștiul are nevoie de 30 de ani.

Alexandru Burghiu: Nu avem capacitate fizică, nimeni, nicio societate din România sau din lume să vină și să repare în doi ani de zile sistemul de termoficare. Vă dau spre comparație orașul Varșovia. Are 1700 de kilometri și s-a modernizat în 15 ani. Noi avem 4000 de kilometri. Faceți regula de trei simplă și vedeți cât va dura să înlocuim, în realitate, acest sistem. Cine vorbește altceva, vorbește în necunoștință de cauză!

La sistemul precar de termoficare al Bucureștiului sunt racordate 562.000 de apartamente care deservesc peste 1,2 milioane de cetățeni. Conductele primare și secundare însumează 3.918 kilometri. 80% trebuie înlocuite urgent. Deocamdată s-au modernizat 275 de kilometri.