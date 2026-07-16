Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind prescripția răspunderii penale în dosarele de fraudă cu fonduri europene, că principala vină pentru situația creată aparține Parlamentului, care nu a modificat legislația în urma unei decizii a Curții Constituționale.

„Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curţii Constituţionale, care trebuia urmată într-un termen constituţional, dacă nu mă înşel, de 45 de zile (...) trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile. Ăsta este punctul de la care am plecat”, a afirmat șeful statului, întrebat despre hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

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Președintele a arătat că, dincolo de acest aspect, interpretarea normelor juridice presupune analizarea mai multor principii de drept.

„Curtea de Justiţie a avut opinie, Înalta Curte a avut opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiţie a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curţii de Justiţie ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România”, a declarat Nicușor Dan.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, prin hotărârea pronunțată pe 16 iulie în cauza Lin II, că interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind prescripția răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în cazurile de fraudă gravă care afectează interesele financiare ale UE.

Hotărârea continuă jurisprudența stabilită în cauza Lin I și are efecte asupra dosarelor penale aflate încă pe rol.

Editor : Ana Petrescu