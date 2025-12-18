Live TV

REZULTATE LOTO - Joi, 18 decembrie 2025: Report la 6/49 de peste 1,35 milioane de euro. Premiu uriaș la Joker

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 18 decembrie: 

Joi, 18 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 18 decembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Premii substanțiale acordate la tragerile de duminică

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a III-a în valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Botoșani și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

