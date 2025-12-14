REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la Joker

Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 decembrie, compania a acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală de peste 1,76 milioane de lei.

Vezi numerele câștigătoare duminică seară, după ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 14 decembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 433.100 de lei (peste 85.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,08 milioane de lei (peste 213.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

Câștigător la Joker, la tragerea de joi, 11 decembrie

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei. La categoria a III-a, la același joc, s-a înregistrat un câștig în valoare de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Jibou.

