Tot mai mulți români interesați de astrologie plătesc sute de lei pentru a afla ora exactă la care s-au născut, informație necesară pentru calcularea ascendentului. În mai multe maternități din țară au fost introduse tarife pentru eliberarea acestor date din arhivele spitalelor.

Reprezentanții unităților medicale spun că ora nașterii nu este considerată o informație medicală esențială și, prin urmare, poate fi eliberată contra cost. În același timp, interesul din partea cetățenilor există, iar fiecare maternitate și-a stabilit propriul tarif.

La Iași, de exemplu, tarifele pot ajunge până la 500 de lei. Persoanele care vor să afle ora la care s-au născut trebuie să plătească 300 de lei la Maternitatea „Elena Doamna” și 500 de lei la Maternitatea „Cuza Vodă”.

O taxă similară există și în Capitală. La Spitalul Filantropia din București, solicitarea acestor informații costă 300 de lei.

În alte orașe, tarifele sunt mai mici. La Buzău, cei care doresc să afle ora nașterii pentru a-și calcula ascendentul plătesc 100 de lei, iar la Suceava taxa este de doar 10 lei.

Există însă și unități medicale unde aceste informații sunt oferite gratuit. În Baia Mare și Timișoara, persoanele care solicită ora nașterii o pot afla fără să plătească.

Reprezentanții spitalelor care percep aceste taxe explică faptul că angajații din arhivă trebuie uneori să caute documentele timp de câteva zile pentru a identifica ora exactă a nașterii, motiv pentru care serviciul este tarifat.

