Românii vor avea mai multe zile libere în următoarele trei luni. Ce minivacanțe sunt prevăzute în primăvara lui 2026

Primăvara anului 2026 aduce mai multe perioade de repaus pentru români. În următoarele trei luni - aprilie, mai și iunie - atât angajații, cât și elevii vor avea, în fiecare lună, zile libere datorită sărbătorilor legale și vacanțelor prevăzute în calendar. Paștele, Ziua Muncii și Rusaliile vor crea mai multe weekenduri prelungite, oferind ocazii pentru scurte vacanțe sau pentru petrecerea timpului alături de familie.

În primele luni din 2026, atât programul de lucru, cât și cel școlar vor avea mai multe întreruperi față de ritmul obișnuit al anului.

Aprilie: Zile libere pentru angajați și vacanță pentru elevi de Paște

Prima perioadă de pauză din această primăvară vine în luna aprilie, odată cu sărbătorile pascale. Conform calendarului anului școlar, elevii și profesorii vor intra în vacanța de primăvară începând cu 4 aprilie 2026, după încheierea cursurilor din 3 aprilie.

În același timp, și angajații vor beneficia de mai multe zile libere legale. Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt declarate zile nelucrătoare prin Codul Muncii. În 2026, Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, astfel că majoritatea salariaților vor avea parte de patru zile consecutive libere, de vineri până luni inclusiv.

Pentru angajații din domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, transporturile sau alimentația publică, programul de lucru poate continua și în aceste zile, urmând ca timpul lucrat să fie compensat conform legislației.

Mai: Weekend prelungit de Ziua Muncii

La începutul lunii mai, românii vor avea parte de o nouă perioadă de pauză, odată cu Ziua Muncii. În România, 1 Mai este zi liberă legală pentru angajați. În 2026, această dată este într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că, alături de weekend, se formează un interval de trei zile consecutive libere pentru majoritatea salariaților. În aceeași perioadă, nici elevii nu vor avea cursuri.

Pentru mulți români, această perioadă reprezintă un prilej pentru excursii scurte sau pentru petrecerea timpului în aer liber, fiind una dintre cele mai populare minivacanțe din an.

Iunie: Un nou weekend prelungit de Rusalii

Seria zilelor libere continuă și la începutul verii. Rusaliile, sărbătoare creștină celebrată la 50 de zile după Paște, aduc în fiecare an două zile nelucrătoare. În 2026, prima zi de Rusalii va fi pe 31 mai, duminică, iar a doua zi, pe 1 iunie, luni. Pentru majoritatea angajaților cu program obișnuit de lucru, ziua de luni va fi liberă, ceea ce va crea un nou weekend prelungit.

Totodată, 15 august, zi în care este celebrată Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria), se numără printre sărbătorile legale nelucrătoare din România. În 2026, această dată va fi într-o zi de sâmbătă, astfel că pentru majoritatea angajaților nu va aduce un beneficiu suplimentar, fiind deja inclusă în perioada obișnuită de repaus săptămânal.

