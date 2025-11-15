S-au deschis primele târguri de Crăciun din România. „Anul acesta avem mai multe surprize”

Primele târguri de Crăciun s-au deschis. La Craiova, oamenii au pășit într-un tărâm de basm. Cei mici au explorat atelierele puse la dispoziție special pentru ei și s-au delectat cu delicioasa turtă dulce. Iar la Sibiu, poate fi vizitat în Atelierul Moșului, iar căsuțele din Piața Mare oferă dulciuri și cadouri spectaculoase.

Un moment mult așteptat de cei peste 100.000 de oameni care au venit în centrul Craiovei a fost apariția lui Moș Crăciun, apoi un foc uriaș de artificii a acoperit cerul.

-Ce ți-a plăcut cel mai mult?

-Bradul de Crăciun și zăpadă.

-Te ia, așa, un fior pur și simplu la câtă frumusețe poate să fie. Moș Crăciun, artificiile, patinoarul, absolut tot, e....

-Mi-a plăcut cel mai mult sania, balerinele, Moș Crăciun, dar cel mai mult mi-a plăcut sania.

-Foarte frumos. Cel mai frumos dintre ele.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei: Anul acesta avem mai multe surprize, una dintre ele, așa cum ați văzut deja, este aceea că am adus ninsoare, ne-am dat seama de ani de zile că dacă lipsește ceva târgului de Crăciun de la Craiova este ninsoarea și iată că anul acesta o avem, îl avem din nou pe Moș Crăciun pe sanie și pe tiroliană.

Locurile de cazare în următoarea perioadă sunt aproape epuizate. Prețurile pornesc de la 700 de lei pe noapte și pot ajunge la 1500 lei cu mic dejun. Turiștii au la dispoziție și 1000 de locuri de parcare, la aeroport, contra unei taxe de 3 lei pe oră.

Târgul de Crăciun s-a deschis și în Piața Mare din Sibiu.

-Și în anul acesta e o ediție minunată.

-Momentan frumoasă, așteptăm să vedem ce surprize mai avem, ce se mai întâmplă. Foarte bun vinul.

120 de căsuțe îi așteaptă pe vizitatori cu mâncare, băutură si diferite obiecte artizanale de sezon.

Andrei Drăgan, organizator: În centru avem o zonă de food court și de divertisment, este și o scenă permanentă instalată, vom amenaja o zonă de picnic și de grătar tot aici și, pe lângă asta, mai avem o roată panoramică, liftul lui Moș Crăciun, atelierul lui Moș Crăciun, patinoarul.

Târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu vor rămâne deschise până pe 4 ianuarie.

Editor : M.B.