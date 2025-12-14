Sărbătorile nu vin cu bucurie pentru toată lumea. Pentru unii aduc presiune și stări de tristețe. Cei singuri sunt copleșiți de gândul că nu au cu cine să împărtășească aceste momente. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților crește cu aproximativ 25% în luna decembrie. Sunt și persoane care, decât să fie singure de Sărbători, preferă să rămână internați. Este și cazul unui bărbat, care a decis să se confeseze jurnaliștilor Digi24, sub protecția anonimatului.

„Am avut ani în care a fost foarte bine, aveam familia, toți eram uniți. Era altfel! Ne adunam toți la masă, era mai frumos. Acum, de când s-a destrămat familia, nu prea mai am cu cine”, mărturisește, sub protecția anonimatului, un pacient depresiv.

Decembrie este luna în care cei care locuiesc singuri fac față cu greu gândului că nu vor avea pe nimeni alături de Sărbători. Apar stările de tristețe, depresia se accentuează și cer ajutor specializat.

„Eram trist, supărat, nu puteam să mă odihnesc. Mă luau amețelile, aveam dureri de cap și m-am hotărât să vin la spital, să mă internez”, mai mărturisește bărbatul

„În fiecare an, în luna decembrie, este o creștere a cazurilor cu 20-25%. Se simt neajutorați, nu au încredere în nimeni, nu au prieteni”, explică Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola.

În fiecare oră, în camera de gardă a Institutului Socola ajunge cel puțin un astfel de pacient.

„Mai bine să rămân în spital de Sărbători. Suntem mai mulți, e altfel, am cu cine să stau, să schimb o vorbă”, spune pacientul a cărui identitate am decis să o protejăm.

„Li se reactivează unele amintiri din momentul în care erau fericiți împreună cu cei din jur”, explică psihiatrul Raluca Modoranu.

Medicii spun că astfel de stări nu trec ușor. E nevoie de un tratament de o lună, chiar două, pentru ca pacientul să își regăsească echilibrul după o astfel de stare de suferință.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia