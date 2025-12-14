Live TV

Video Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”

Data publicării:
barbat in depresie de craciun
Decembrie este luna în care cei care locuiesc singuri fac față cu greu gândului că nu vor avea pe nimeni alături de Sărbători. Credit foto: Guliver/Getty Images

Sărbătorile nu vin cu bucurie pentru toată lumea. Pentru unii aduc presiune și stări de tristețe. Cei singuri sunt copleșiți de gândul că nu au cu cine să împărtășească aceste momente. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților crește cu aproximativ 25% în luna decembrie. Sunt și persoane care, decât să fie singure de Sărbători, preferă să rămână internați. Este și cazul unui bărbat, care a decis să se confeseze jurnaliștilor Digi24, sub protecția anonimatului. 

„Am avut ani în care a fost foarte bine, aveam familia, toți eram uniți. Era altfel! Ne adunam toți la masă, era mai frumos. Acum, de când s-a destrămat familia, nu prea mai am cu cine”, mărturisește, sub protecția anonimatului, un pacient depresiv.

Decembrie este luna în care cei care locuiesc singuri fac față cu greu gândului că nu vor avea pe nimeni alături de Sărbători. Apar stările de tristețe, depresia se accentuează și cer ajutor specializat.

„Eram trist, supărat, nu puteam să mă odihnesc. Mă luau amețelile, aveam dureri de cap și m-am hotărât să vin la spital, să mă internez”, mai mărturisește bărbatul

În fiecare an, în luna decembrie, este o creștere a cazurilor cu 20-25%. Se simt neajutorați, nu au încredere în nimeni, nu au prieteni”, explică Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola.

În fiecare oră, în camera de gardă a Institutului Socola ajunge cel puțin un astfel de pacient.

„Mai bine să rămân în spital de Sărbători. Suntem mai mulți, e altfel, am cu cine să stau, să schimb o vorbă”, spune pacientul a cărui identitate am decis să o protejăm.

„Li se reactivează unele amintiri din momentul în care erau fericiți împreună cu cei din jur”, explică psihiatrul Raluca Modoranu.

Medicii spun că astfel de stări nu trec ușor. E nevoie de un tratament de o lună, chiar două, pentru ca pacientul să își regăsească echilibrul după o astfel de stare de suferință.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cersetor pe strada
Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă: „Nu le mai dau”
pasagera in aeroport
Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi: „Înainte ne chinuiam pe la microbuze”
rogobete 2
Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată
Phishing mesaj pe laptop
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
nasterea lui isus, betleem, steaua din betleem, craciun
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al...
Ultimele știri
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție