Live TV

Video Scandal în fața unui internat din Zalău. Un tânăr înarmat cu un cuțit a fost imobilizat

Data publicării:
zalau
Captură foto video Jandarmeria Română

Un tânăr care își amenința colegii cu un cuțit a fost imobilizat de jandarmi, duminică seara, în municipiul Zalău, după ce un trecător a alertat autoritățile prin apel la 112. Incidentul a avut loc în fața internatului în care locuiau cei patru adolescenți.

Duminică seara, în jurul orei 20.00, în municipiul Zalău, un echipaj de jandarmi a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict între patru tineri, a transmis Jandarmeria Română.

Unul dintre ei îi amenința pe ceilalți trei cu un cuțit. Un trecător a anunțat prin apel la 112 autoritățile. În scurt timp jandarmii au ajuns la fața locului și au reușit sa îl imobilizeze pe agresor.

Incidentul a avut loc în fața internatului în care aceștia locuiau. Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Aleksandar Vucic
3
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fake news
Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet
jandarmeria montana
Două ore de luptă cu frigul și zăpada: jandarmii au salvat trei persoane pe un drum forestier din Munții Buzăului
masina a jandarmeriei
Doi șoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, la un semafor din București, imobilizaţi de jandarmi
jandarmi pe strada
VIDEO Erou la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații și prietenul de câini
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
Recomandările redacţiei
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu, la Tribunal: „Sistemul încearcă să mă doboare”
dmitri-medvedev-profimedia
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu...
trevor noah donald trump
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest...
Ultimele știri
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”
(P) HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
Pro FM
Câştigătorii premiilor Grammy 2026: Kendrick Lamar a fost recompensat cu cinci trofee. Ce premii au obținut...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele sportului asupra creierului, din ce în ce mai clare. "A fost o surpriză", recunoaște un cercetător
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”