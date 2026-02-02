Un tânăr care își amenința colegii cu un cuțit a fost imobilizat de jandarmi, duminică seara, în municipiul Zalău, după ce un trecător a alertat autoritățile prin apel la 112. Incidentul a avut loc în fața internatului în care locuiau cei patru adolescenți.

Duminică seara, în jurul orei 20.00, în municipiul Zalău, un echipaj de jandarmi a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict între patru tineri, a transmis Jandarmeria Română.

Unul dintre ei îi amenința pe ceilalți trei cu un cuțit. Un trecător a anunțat prin apel la 112 autoritățile. În scurt timp jandarmii au ajuns la fața locului și au reușit sa îl imobilizeze pe agresor.

Incidentul a avut loc în fața internatului în care aceștia locuiau. Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor.

Editor : Ana Petrescu