Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din judeţul Cluj, plecat cu alți doi bărbați la cules de ciuperci, a fost rănit, după ce a fost lovit în cap. Cei trei s-au certat pe tema locului de cules ciuperci, după ce victima a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă. Agresorul a fost reținut de poliție, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 11.00, în apropierea comunei clujene Măguri-Răcătău, scrie News.ro. Un bărbat aflat la cules de ciuperci a reproşat mai multor persoane din judeţul Sălaj că au venit să culeagă ciuperci, deşi nu sunt din zonă.

„Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Comunală Măguri-Răcătău au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în cătunul Făget din comuna Măguri-Răcătău, un bărbat de 44 de ani ar fi suferit leziuni la nivelul capului, după ce ar fi fost lovit cu un obiect contondent, de către o persoană necunoscută.

Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 50 de ani, din comuna Săvădisla, care a relatat că, în timp ce se afla împreună cu victima de 44 de ani şi cu un alt bărbat, de 70 de ani, la cules de ciuperci, ar fi fost ameninţaţi cu acte de violenţă de către un bărbat, aflat în acelaşi scop în acea zonă, ce avea asupra sa un topor şi era însoţit de aproximativ 30 de persoane.

Ulterior, bărbatul de 44 de ani ar fi fost lovit cu obiectul contondent, după care cei trei au fugit de la faţa locului şi au solicitat ajutor prin apel 112”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei Cluj.

Poliţiştii şi jandarmii clujeni au intervenit de urgenţă şi, pe traseul către locul unde s-a petrecu incidentul, au legitimat 46 de persoane şi au verificat opt autoturisme şi autoutilitare.

„În urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii au identificat agresorul, acesta nefiind printre persoanele legitimate anterior.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Sălaj, a fost depistat ca pasager într-un autoturism, la aproximativ 26 de kilometri de locul producerii incidentului”, a mai transmis Poliţia.

Agresorul a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj medical sosit la faţa locului.

Editor : Ana Petrescu