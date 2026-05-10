Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document

Schimbarea pașaportului în 2026.
În 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare, pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare.

Pentru emiterea unui nou pașaport este necesară prezentarea documentelor prevăzute de lege, care permit identificarea titularului și verificarea situației acestuia.

Cum îți schimbi pașaportul în 2026

Reînnoirea pașaportului expirat

Persoanele al căror pașaport a expirat pot solicita eliberarea unui nou document prin depunerea unei cereri la serviciul public comunitar de pașapoarte, împreună cu actele necesare. După emiterea noului document, pașaportul anterior este anulat de autoritățile competente și își pierde automat valabilitatea.

Pierderea sau distrugerea pașaportului

În cazul pierderii pașaportului, titularul trebuie să declare incidentul la serviciul public comunitar de pașapoarte sau la Direcția Generală de Pașapoarte. Dacă pierderea are loc în străinătate, declarația se face la misiunea diplomatică ori la oficiul consular al României din statul respectiv.

Din momentul declarării, documentul este considerat nul și nu mai poate fi utilizat, chiar dacă este recuperat ulterior. Dacă pașaportul este găsit, acesta trebuie predat autorităților competente. Pe baza declarației de pierdere, titularul poate solicita eliberarea unui nou document de călătorie.

Ce se întâmplă dacă pașaportul a fost furat

În cazul furtului, titularul trebuie să sesizeze organele de poliție din România sau autoritățile din statul în care s-a produs incidentul. După înregistrarea sesizării, poliția eliberează un document care atestă declararea furtului.

La fel ca în cazul pierderii, pașaportul declarat furat devine nul și nu mai poate fi folosit, chiar dacă este recuperat ulterior. Documentul trebuie predat autorităților competente dacă este găsit. Eliberarea unui nou pașaport se face pe baza documentelor emise de poliție și a actelor prevăzute de lege.

Cum procedezi dacă pașaportul este deteriorat

Persoanele al căror pașaport este deteriorat trebuie să prezinte documentul autorităților competente în starea în care se află, inclusiv eventualele fragmente rămase, pentru a permite identificarea și verificarea acestuia.

Un pașaport deteriorat care afectează elementele de securitate sau datele de identificare nu mai este valabil și nu poate fi utilizat pentru călătorii. În această situație, titularul trebuie să solicite eliberarea unui nou document de călătorie.

Documente necesare pentru pașaport în 2026

Documentele variază în funcție de tipul actului solicitat și de situația specifică a titularului, fiecare caz impunând cerințe diferite de completare și prezentare a dosarului

Pașaport simplu electronic

Acte necesare pentru pentru persoane majore cu domiciliul în România

  • Cartea de identitate, C.I provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. (Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
  • Dovada achitării taxei de pașaport, în original sau în format electronic/tipărit, care să conțină numărul tranzacției, datele titularului (nume, prenume, CNP) și suma achitată;
  • Pașaportul anterior, dacă există.

Pașaport simplu temporar

Acte necesare pentru persoane majore cu domiciliul în România

  • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. (Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
  • Dovada achitării taxei de pașaport, în original sau în format electronic/tipărit, care să conțină numărul tranzacției, datele titularului (nume, prenume, CNP) și suma achitată;
  • Pașaportul anterior, dacă există.

Diferența dintre pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar

Pașaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic este documentul standard de călătorie utilizat de cetățenii români pentru deplasările în străinătate. Valabilitatea acestuia diferă în funcție de vârsta titularului, astfel:

  • 10 ani pentru persoanele care au împlinit 18 ani;
  • 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 și 18 ani;
  • 3 ani pentru copiii cu vârsta sub 12 ani.

Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală de Pașapoarte, termenul de eliberare este, în mod obișnuit, de aproximativ cinci zile lucrătoare în România, însă poate varia în funcție de volumul solicitărilor.

În cazul cererilor depuse în străinătate, termenul poate ajunge la 45 de zile lucrătoare în statele membre ale Uniunii Europene și până la 60 de zile lucrătoare în statele terțe.

Pașaportul simplu temporar

Pașaportul simplu temporar este emis în situații urgente și are o valabilitate de 12 luni. Potrivit legislației în vigoare, termenul legal de soluționare a cererilor este de până la 15 zile lucrătoare.

Programarea pentru depunerea actelor

Programările pentru depunerea documentelor se fac online, prin platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne. Solicitanții trebuie să respecte data și ora programării stabilite în sistem.

Pentru a face o programare online pentru pașaport, trebuie să accesezi platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, hub.mai.gov.ro. Primul pas este selectarea județului și a serviciului public comunitar de pașapoarte unde dorești să te prezinți. După alegerea locației, trebuie selectat tipul de pașaport dorit, electronic sau temporar.

În continuare, sistemul afișează calendarul cu datele și orele disponibile, iar utilizatorul trebuie să aleagă intervalul potrivit pentru programare. Următorul pas constă în completarea datelor personale: nume, prenume, codl numeric personal, număr de telefon și adresa de e-mail.După introducerea informațiilor, programarea este validată în sistem, iar solicitantul primește o confirmare pe e-mail și, în unele cazuri, prin SMS.

Cât costă pașaportul în 2026

Începând cu 1 august 2025, pentru eliberarea pașaportului se aplică o taxă unică de 265 de lei, valabilă atât pentru pașaportul simplu electronic, cât și pentru pașaportul simplu temporar. Taxa include TVA și se achită pentru cererile depuse la serviciile publice comunitare de pașapoarte.

Contravaloarea pașaportului poate fi plătită la casieriile anumitor unități bancare, la stații de plată din locațiile partenere sau online, prin platforma Ghiseul.ro.

Cum verifici statusul pașaportului

Persoanele care au depus cererea pentru eliberarea pașaportului pot verifica online stadiul procesării documentului. Verificarea se face prin platforma HUB MAI - ePașapoarte, unde trebuie introdus numărul cererii pentru afișarea statusului actual. Potrivit instituției, în anumite situații, documentul poate fi eliberat mai devreme decât termenul estimat comunicat la depunerea cererii.

