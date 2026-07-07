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Unde au fost relocate persoanele din azilele ilegale ale lui Pașca. Unele nu au acte, altora nu li se cunoaște vârsta, 11 nu au CNP

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echipe smurd la un azil ilegal
Foto: DIICOT
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, anunţă, marţi, că 125 de persoane dintre cele relocate din azilele ilegale din Bihor sunt femei şi 268 bărbaţi. Doar 171 dintre beneficiari au acte de identitate, dar unele erau expirate. Se fac demersuri pentru a stabili identitatea şi vârsta tuturor persoanelor care se aflau în azile, dar pentru 19 persoane nu există date privind vârsta, iar 11 nu au CNP.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, transmite, marţi seară, noi date despre persoanele relocate din azilele ilegale din Bihor, pe baza datelor centralizate de către direcţiile generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a verificărilor realizate în teren de agenţiile judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Astfel:

  • 171 persoane deţin act de identitate (în unele cazuri expirate);
  • pentru 159 de persoane au fost întreprinse demersuri pentru emiterea actelor de identitate / stabilirea identităţii, după caz;
  • 125 de persoane deţin certificate de încadrare în grad de handicap;
  • 121 de persoane figurează cu venituri / au declarat venituri;
  • 18 persoane au declarat că deţin o locuinţă;
  • 165 de persoane au declarat că au rude;

Dintre persoanele relocate în centre rezidenţiale şi servicii sociale, 125 sunt femei şi 268 bărbaţi. 6 persoane au până în 40 de ani, 131 de persoane au între 40 şi până în 65 de ani, 28 de persoane au peste 80 de ani, pentru 19 persoane nu există date privind vârsta.

Dintre cei internaţi în spitale: 6 au între 40 şi 65 de ani, 7 au între 65 şi 80 de ani şi 2 au peste 80 de ani; 3 sunt femei şi 12 bărbaţi.

În centre sociale din 20 de judeţe au fost relocate 393 persoane, astfel:

  • Alba: 60 persoane
  • Satu Mare: 56 persoane
  • Sibiu: 42 persoane
  • Arad: 38 persoane
  • Cluj: 36 persoane
  • Botoşani: 31 persoane
  • Vâlcea: 29 persoane
  • Mehedinţi: 17 persoane
  • Bistriţa-Năsăud: 15 persoane
  • Mureş: 14 persoane
  • Bihor: 10 persoane
  • Neamţ: 10 persoane
  • Hunedoara: 9 persoane
  • Vrancea: 7 persoane
  • Giurgiu: 5 persoane
  • Olt: 5 persoane
  • Timiş: 4 persoane:
  • Braşov: 3 persoane
  • Gorj: două persoane
  • Caraş-Severin: o persoană

Situaţia relocărilor în unităţi medicale (15 persoane):

  • Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Oradea: 6
  • Unităţi medicale Bihor: 9

„În calitate de ministru interimar, am dispus ca inspectorii sociali să monitorizeze şi să verifice săptămânal situaţia oamenilor aflaţi în centrele rezidenţiale şi serviciile sociale din cele 20 de judeţe. Totodată, am solicitat colaborarea cu Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru datele de identificare a celor 11 persoane care nu deţin CNP (documente de identitate)", precizează ministrul.

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Editor : Liviu Cojan

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