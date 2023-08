„Scrie ce p..da mă-tii vrei tu! Eşti proastă!”. Un fost deputat PSD care deține un centru de bătrâni a înjurat și a jignit o jurnalistă

Fostul deputat PSD de Iaşi Viorel Blăjuţ a înjurat, jignit şi ameninţat o jurnalistă BZI care l-a sunat pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la neregulile grave reclamate la o unitate de îngrijiri paliative pentru persoane cu boli neurodegenerative, pe care o deţine. Publicaţia fusese informată că o pacientă ar fi fost umilită şi înfometată până la moarte.

Potrivit site-ului BZI, fostul deputat PSD Viorel Blăjuţ a înjurat şi ameninţat o jurnalistă care l-a sunat pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la presupuse nereguli găsite la Centrul Rezidențial „Sf. Anton” din Bucium, secția exterioară de îngrijiri paliative pentru persoane cu Alzheimer și alte demențe a Spitalului „Sf. Sava”.

Publicaţia a fost sesizată, de fratele unei paciente care a murit la Centrul Rezidenţial „Sfântul Anton”, că aceasta ar fi fost umilită şi înfometată până la moarte.

„Eu am venit la dumneavoastră pentru că am citit în BZI despre controalele făcute acum în centrele de bătrâni și m-am mirat că nu am văzut să se scrie nimic despre problemele din Centrul «Sfântul Anton» din Bucium. (...) La acel centru era jale! Știți zicala «pe-afară e vopsit gardul, dar înăuntru e leopardul»? Când intrai era hotel în hol și în exterior, dar înăuntru erau chinuiți pacienții. Bombardați cu medicamente. Sora mea era ca o legumă de fiecare dată când mergeam la ea, adică săptămânal.

Noi ne duceam săptămânal la ea, îi duceam, haine, mâncare. Nu vreți să știți cum mânca! Parcă era apucată, se vedea că nu îi dădeau să mănânce. Nu purta hainele aduse de noi. Asistentele ne-au zis că trebuia să stea cu hainele de acolo. M-a frapat această situație, dar și faptul că dura mult până o aduceau la noi, în sala de vizite. Cred că o pregăteau, o sedau, să vedem ce bine o îngrijesc. Arăta tot mai rău la fiecare vizită. Am găsit-o și învinețită, cred că au bătut-o”, a spus bărbatul pentru publicația din Iași.

Blăjuț, care este și vicepreședintele PSD Iași, s-a arătat revoltat și a jignit reporterul BZI, când a fost sunat.

„De ce m-aţi sunat pe telefonul meu personal când v-am rugat să nu mă mai deranjaţi, să nu mă mai sunaţi! Vă fac plângere pentru hărţuire! (...) V-am spus şi data trecută că nu sunt director, dar parcă sunteţi handicapaţi şi insistaţi! Ce punct de vedere vrei? Nu pot să discut cu tine, neica nimeni ce eşti, astfel de discuţii! Eşti o neica nimeni şi nu pot discuta cu tine acte medicale! Suntem spital de paliative, dacă ştii ce înseamnă, dacă tot nu ai habar ceva medicină! Nu suntem nici azil, nici ce crezi tu în creierul ăsta varză, dacă tu mă întrebi tot felul de rahaturi prin telefon. Eşti o nesimţită! Scrie ce vrei pentru că oricum ne vedem la instanţă. Este spital de paliative, pentru persoane în stadiu terminal. Dacă te uiţi pe orice carte de medicină, nu ai mai da telefoanele astea tâmpite”, a afirmat Viorel Blăjuţ.

Discuţia cu jurnalista a continuat în aceeaşi manieră şi s-a ajuns chiar la înjurături.

„Dă-mă în judecată pentru că ești nesimțită și nu mă mai suna. Scrie ce p**da mă-tii vrei tu, dacă nu înțelegi românești, handicapato! Dacă ești proastă! Eu îți explic ceva și nu înțelegi.

Scrie ce dracului vrei, că oricum ne vedem în instanță. Nu suntem azil de bătrâni, suntem spital de îngrijiri paliative, în faze terminale. Vin oameni care nu mai reacționează la tratament. Voi chiar nu înțelegeți, idioți ce sunteți”, a mai afirmat Viorel Blăjuţ, potrivit BZI.

Viorel Blăjuţ a fost depustat PSD în perioada 2012 - 2016 şi este un cunoscut om de afaceri în oraş, conform News.ro.

