Slujbe la Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei și Ziua Națională

O serie de slujbe vor fi oficiate la Catedrala Națională cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale și a celebrării Zilei Naționale a României. Duminica prima slujba va începe la ora 07:00, în timp ce luni slujba de mulțumire va începe la ora 12.00.

Duminica, pe 30 noiembrie, începând cu ora 07:00 şi până la ora 10:00, vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor, iar de la ora 10:00 şi până la ora 13:00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească.

Slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 07:00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, iar locurile pe scaune vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioşilor, începând cu ora 7:00, în pridvorul deschis al Catedralei Naţionale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei, unde vor rămâne până la ora 19:00.

Luni, de 1 decembrie, începând cu ora 12:00 în interiorul Catedralei Naţionale, va avea loc slujba de Te Deum (mulţumire) oficiată de PS Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Accesul credincioşilor va fi permis începând cu ora 11:00 şi va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Te Deum, catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

Slujba de Te Deum în semn de recunoştinţă pentru libertatea şi unitatea neamului românesc, precum şi de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire naţională în anul 1918 va fi oficiată de Ziua Naţională a României, după Sfânta Liturghie, în toate catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă spre vizitare și în ziua de 2 decembrie, în intervalul ora 11:00 - 19:00, urmând ca în perioada 3-23 decembrie să fie închisă pentru continuarea lucrărilor în interior.

