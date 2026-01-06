Live TV

Video Mii de credincioși la slujbele de Bobotează 2026 și cozi pentru agheasmă la București, Iași, Cluj și Constanța

Data actualizării: Data publicării:
boboteaza (1)
La București, slujba de Sfințire a Apei Mari a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Boboteaza, una dintre cele mai mari sărbători ale începutului de an, a scos astăzi mii de oameni la slujbe și procesiuni în marile orașe ale țării, unde sfințirea apei și împărțirea Agheasmei Mari au devenit punctele centrale ale zilei.

La București, slujba de Sfințire a Apei Mari a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar mii de sticle de Agheasmă Mare au fost împărțite credincioșilor prezenți pe Dealul Mitropoliei. După ce s-a încheiat slujba, sute de credincioși au stat la coadă pentru a primi agheasmă și anafură. Organizatorii au pregătit între 10.000 și 20.000 de sticle de jumătate de litru cu apă sfințită. Mulți dintre cei prezenți spun că au venit să se roage pentru sănătate, pentru rude și pentru fiecare nevoie.

În sud-estul țării, la Constanța, atmosfera a fost una spectaculoasă. După slujba începută dimineața la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, credincioșii au pornit în jurul orei 11.00 într-o procesiune impresionantă spre Portul Tomis, unde zeci de tineri s-au pregătit pentru tradiționala recuperare a celor trei cruci aruncate în mare de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Temperatura apei mării a fost de 6 - 7°C, în timp ce afară maxima a atins 13°C, astfel că, după cum au subliniat chiar participanții, nu putem vorbi despre „gerul Bobotezei”. În total, au fost pregătite 300.000 de sticle cu apă sfințită, împărțite credincioșilor prezenți în port.

La Iași, în curtea Catedralei Mitropolitane, s-a oficiat sfințirea apei, iar aproximativ 10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost pregătiți pentru credincioși. Pentru a evita aglomeraţia, slujba liturgică de Bobotează s-a desfăşurat în două locaţii diferite din ansamblul mitropolitan, pe altare diferite, oficiate de clerici diferiţi, iar credincioşii au fost îndrumaţi de 50 de voluntari, coordonaţi de clericii care slujesc la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an, în curtea Ansamblului Mitropolitan au fost pregătite 20 de vase cu apă, a câte 500 de litri fiecare, pentru Agheasma Mare. Sute de oameni au stat la rând, în liniște, ajutați de voluntarii coordonați de Mitropolie. Agheasma de Bobotează poate fi folosită până pe 14 ianuarie, spun preoții, iar credincioșii primesc și pachete de anafură, oferite de voluntari.

La Cluj-Napoca, aproximativ 1.000 de persoane au fost prezente la slujba oficiată de Mitropolitul Andrei Andreicuț, unde 20.000 de sticle cu agheasmă au fost pregătite pentru a fi distribuite la final, prin coridoare speciale create de autorități pentru evitarea aglomerației. Organizatorii au transmis că apa sfințită ajunge pentru toată lumea.

„La Iordan ni s-a descoperit Preasfânta Treime. Domnul Iisus Hristos era în apele Iordanului, botezat de Ioan, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel, iar Tatăl a grăit: Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultaţi. La Bobotează ni se descoperă Preasfânta Treime şi apele se sfinţesc, devenind un vehicul purtător de Duh Sfânt. Botezul nostru creştin este înrădăcinat atât în naşterea Domnului, cât şi în Botezul Domnului, iar în această sărbătoare are loc o Sfinţire a Cosmosului Întreg. (...) Într-o lume atât de încercată, avem nevoie de Dumnezeu şi de viaţă spirituală, pe lângă viaţa materială. Oficialităţile participă sau ar trebui să participe la Sfinţirea cea Mare a Apei, pentru că este un act de mărturisire a Preasfintei Treimi”, a spus mitropolitul Andrei Andreicuţ.

Înaltul ierarh i-a binecuvântat pe participanţi, stropindu-i cu apă sfinţită, iar pentru a marca acest eveniment, într-un gest simbolic de pace şi speranţă, au fost eliberaţi porumbei albi.

Citește și Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
5
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PF Daniel
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. Se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare
Agheasma Mare de Bobotează. Inquam Photos George Călin
Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție
sticle boboteaza
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie”
manastirea putna vp
Slujbă de pomenire a etnicilor români din Ucraina căzuţi pe front, la Mănăstirea Putna. „Războiul a intrat în casele noastre”
pope leo
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete că acţionează în scopuri rău-voitoare şi reprimă libertatea Bisericii
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9343
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump...
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE. Ce alte funcții mai...
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea...
Ultimele știri
Inundații la Târgu Jiu în urma revărsării unui lac
Fondurile de investiții alternative ar putea funcționa ca SRL. Ce prevede proiectul de lege și cine sunt investitorii vizați
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum se numesc ”firele” de pe banană: specialiştii spun că trebuie consumate
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...