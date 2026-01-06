Boboteaza, una dintre cele mai mari sărbători ale începutului de an, a scos astăzi mii de oameni la slujbe și procesiuni în marile orașe ale țării, unde sfințirea apei și împărțirea Agheasmei Mari au devenit punctele centrale ale zilei.

La București, slujba de Sfințire a Apei Mari a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar mii de sticle de Agheasmă Mare au fost împărțite credincioșilor prezenți pe Dealul Mitropoliei. După ce s-a încheiat slujba, sute de credincioși au stat la coadă pentru a primi agheasmă și anafură. Organizatorii au pregătit între 10.000 și 20.000 de sticle de jumătate de litru cu apă sfințită. Mulți dintre cei prezenți spun că au venit să se roage pentru sănătate, pentru rude și pentru fiecare nevoie.

În sud-estul țării, la Constanța, atmosfera a fost una spectaculoasă. După slujba începută dimineața la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, credincioșii au pornit în jurul orei 11.00 într-o procesiune impresionantă spre Portul Tomis, unde zeci de tineri s-au pregătit pentru tradiționala recuperare a celor trei cruci aruncate în mare de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Temperatura apei mării a fost de 6 - 7°C, în timp ce afară maxima a atins 13°C, astfel că, după cum au subliniat chiar participanții, nu putem vorbi despre „gerul Bobotezei”. În total, au fost pregătite 300.000 de sticle cu apă sfințită, împărțite credincioșilor prezenți în port.

La Iași, în curtea Catedralei Mitropolitane, s-a oficiat sfințirea apei, iar aproximativ 10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost pregătiți pentru credincioși. Pentru a evita aglomeraţia, slujba liturgică de Bobotează s-a desfăşurat în două locaţii diferite din ansamblul mitropolitan, pe altare diferite, oficiate de clerici diferiţi, iar credincioşii au fost îndrumaţi de 50 de voluntari, coordonaţi de clericii care slujesc la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an, în curtea Ansamblului Mitropolitan au fost pregătite 20 de vase cu apă, a câte 500 de litri fiecare, pentru Agheasma Mare. Sute de oameni au stat la rând, în liniște, ajutați de voluntarii coordonați de Mitropolie. Agheasma de Bobotează poate fi folosită până pe 14 ianuarie, spun preoții, iar credincioșii primesc și pachete de anafură, oferite de voluntari.

La Cluj-Napoca, aproximativ 1.000 de persoane au fost prezente la slujba oficiată de Mitropolitul Andrei Andreicuț, unde 20.000 de sticle cu agheasmă au fost pregătite pentru a fi distribuite la final, prin coridoare speciale create de autorități pentru evitarea aglomerației. Organizatorii au transmis că apa sfințită ajunge pentru toată lumea.

„La Iordan ni s-a descoperit Preasfânta Treime. Domnul Iisus Hristos era în apele Iordanului, botezat de Ioan, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel, iar Tatăl a grăit: Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultaţi. La Bobotează ni se descoperă Preasfânta Treime şi apele se sfinţesc, devenind un vehicul purtător de Duh Sfânt. Botezul nostru creştin este înrădăcinat atât în naşterea Domnului, cât şi în Botezul Domnului, iar în această sărbătoare are loc o Sfinţire a Cosmosului Întreg. (...) Într-o lume atât de încercată, avem nevoie de Dumnezeu şi de viaţă spirituală, pe lângă viaţa materială. Oficialităţile participă sau ar trebui să participe la Sfinţirea cea Mare a Apei, pentru că este un act de mărturisire a Preasfintei Treimi”, a spus mitropolitul Andrei Andreicuţ.

Înaltul ierarh i-a binecuvântat pe participanţi, stropindu-i cu apă sfinţită, iar pentru a marca acest eveniment, într-un gest simbolic de pace şi speranţă, au fost eliberaţi porumbei albi.

Editor : M.I.