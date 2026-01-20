Live TV

Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”

dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns marți la Davos și a afirmat, într-o postare pe Facebook, că este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională. El a arătat că rolul delegației guvernamentale este să promoveze România şi agenda sa de modernizare.

„Am aterizat în această dimineaţă în Elveţia pentru a mă alătura lucrărilor Forumului Economic Mondial. Davos este, în aceste zile, este cel mai important punct de întâlnire de pe glob: aproape 3.000 de participanţi din peste 130 de ţări, dintre care 400 de lideri politici – peste 60 de şefi de stat şi de guvern – şi circa 850 de CEO ai celor mai mari companii din lume. Printre participanţii de prim-plan se numără preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald J. Trump, preşedintele Franţei Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Canadei Mark Carney, preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepremierul Chinei He Lifeng, preşedintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, secretarul general ONU António Guterres, dar şi lideri din tehnologie precum Satya Nadella (Microsoft) şi Jensen Huang (Nvidia)”, transmite Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că, în acest context, „este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională”.

„Rolul meu aici este ca, alături de colegii din delegaţia noastră, să promovez România şi să prezint actorilor internaţionali publici şi privaţi agenda noastră de modernizare: accelerarea şi folosirea inteligentă a fondurilor europene, investiţiile în infrastructură, educaţie şi sănătate, tranziţia verde şi digitală şi consolidarea rezilienţei economiei româneşti”, spune Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene precizează că va folosi aceste zile de la Davos „pentru a întări profilul României ca partener serios, care îşi face temele, atrage investiţii într-un ritm accelerat şi este pregătit să joace un rol mai important în Europa Centrală şi de Est şi dincolo de ea”.

„Pe lângă participarea la reuniunile plenare, am o serie largă de întâlniri bilaterale şi sunt speaker într-o sesiune din programul principal despre importanţa investiţiilor în locuire la nivel european şi global. Voi reveni cu mai multe detalii despre acest panel care are loc joi dimineaţă. România are nevoie de o reprezentare profesionistă şi mă bucur că îmi pot folosi experienţa internaţională în acest sens şi că în sfârşit, după mulţi ani, avem o participare serioasă la Davos”, precizează Dragoş Pîslaru.

România participă, în perioada 19-23 ianuarie, la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos - Elveţia cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

