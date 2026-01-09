Live TV

România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR

Data publicării:
PNRR steag UE
Foto: Getty Images
Din articol
Jalonul din PNRR a fost îndeplinit  Proiectele urmăresc construirea unui ecosistem național de cercetare și producție România se pregătește pentru noi proiecte strategice europene

România a depășit țintele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, după ce a contractat proiecte în valoare de peste 375 de milioane de euro, potrivit unui anunț comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Fondurile sunt legate de participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, un program strategic al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de producție și cercetare în domeniul microelectronicii.

Jalonul din PNRR a fost îndeplinit 

Termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR a fost 31 decembrie 2025, iar autoritățile au anunțat că România nu doar că l-a respectat, ci l-a și depășit.

Pragul minim stabilit în PNRR era de 360 de milioane de euro, însă valoarea proiectelor contractate a trecut de 375 de milioane de euro.

În total, au fost selectate peste 10 entități participante sau asociate, iar prin acest jalon au fost semnate 23 de contracte de finanțare, atât cu participanți direcți, cât și indirecți la proiectul european.

MIPE a precizat că atingerea acestui obiectiv a fost posibilă după deblocarea procedurilor administrative, reluarea analizelor și constituirea unor echipe mixte de evaluare, ca urmare a unei decizii politice de a valorifica oportunitatea strategică oferită de investițiile europene în semiconductori.

Pentru contractele semnate în 2024 cu participanții direcți din cadrul PIIEC (Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare), autoritățile au efectuat în decembrie 2025 plăți de aproximativ 112 milioane de lei.

Aceste sume reprezintă primele tranșe din finanțările europene destinate dezvoltării proiectelor din domeniul microelectronicii și al procesoarelor cu consum redus de energie.

Proiectele urmăresc construirea unui ecosistem național de cercetare și producție

Structura acestui program nu vizează doar finanțarea unor proiecte izolate, ci crearea unui ecosistem național care să lege companii, universități și institute de cercetare.

Scopul este dezvoltarea de tehnologii avansate, competențe și soluții cu valoare adăugată ridicată, care să genereze efecte economice pe termen lung pentru România.

Prin integrarea în lanțurile europene de valoare din industria semiconductorilor, România urmărește să devină un actor relevant într-un sector considerat esențial pentru industrii precum auto, telecomunicații, apărare, inteligență artificială și echipamente medicale.

„Structura a fost gândită astfel încât investiţiile europene majore să genereze un ecosistem naţional, în care companii, universităţi şi institute de cercetare colaborează pentru dezvoltarea de tehnologii, competenţe şi soluţii cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung”, au transmis reprezentanţii MIPE.

România se pregătește pentru noi proiecte strategice europene

Pe baza acestui rezultat, MIPE și MEDAT au anunțat că România se pregătește să participe la noi inițiative europene de tip IPCEI (Proiect Important de Interes European Comun), în domenii considerate critice pentru economia viitorului.

Printre acestea se numără:

-inteligența artificială;

-semiconductorii avansați și infrastructura digitală;

-biotehnologiile;

-vehiculele curate, conectate și autonome;

-materiile prime critice și lanțurile valorice asociate;

-tehnologiile nucleare inovatoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
bani
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
maini de femeie care face calcule
Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal. Ce model american ar putea, totuși, da peste cap acest plan
Young Asian man managing finance and investment online, analyzing stock market trades with smartphone and laptop. Making financial plans. Banking and finance, investment, financial trading, mobile banking with technology concept
Fondurile de investiții alternative ar putea funcționa ca SRL. Ce prevede proiectul de lege și cine sunt investitorii vizați
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
Ultimele știri
Doi adolescenţi, arestaţi în Olanda în urma unei agresiuni soldate cu moartea unui om, din cauza unor bulgări de zăpadă
Avertismentul șefului diplomației franceze: „Organizarea politică europeană este astăzi în pericol"
Un buzoian are datorii la Primărie de 1,1 milioane lei. Instituția are de recuperat 12 milioane de euro taxe şi impozite Primăria Bu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Pensii mai mari în 2026, în Austria. La cât ajung veniturile bătrânilor anul acesta
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...