România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR

România a depășit țintele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, după ce a contractat proiecte în valoare de peste 375 de milioane de euro, potrivit unui anunț comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Fondurile sunt legate de participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, un program strategic al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de producție și cercetare în domeniul microelectronicii.

Jalonul din PNRR a fost îndeplinit

Termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR a fost 31 decembrie 2025, iar autoritățile au anunțat că România nu doar că l-a respectat, ci l-a și depășit.

Pragul minim stabilit în PNRR era de 360 de milioane de euro, însă valoarea proiectelor contractate a trecut de 375 de milioane de euro.

În total, au fost selectate peste 10 entități participante sau asociate, iar prin acest jalon au fost semnate 23 de contracte de finanțare, atât cu participanți direcți, cât și indirecți la proiectul european.

MIPE a precizat că atingerea acestui obiectiv a fost posibilă după deblocarea procedurilor administrative, reluarea analizelor și constituirea unor echipe mixte de evaluare, ca urmare a unei decizii politice de a valorifica oportunitatea strategică oferită de investițiile europene în semiconductori.

Pentru contractele semnate în 2024 cu participanții direcți din cadrul PIIEC (Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare), autoritățile au efectuat în decembrie 2025 plăți de aproximativ 112 milioane de lei.

Aceste sume reprezintă primele tranșe din finanțările europene destinate dezvoltării proiectelor din domeniul microelectronicii și al procesoarelor cu consum redus de energie.

Proiectele urmăresc construirea unui ecosistem național de cercetare și producție

Structura acestui program nu vizează doar finanțarea unor proiecte izolate, ci crearea unui ecosistem național care să lege companii, universități și institute de cercetare.

Scopul este dezvoltarea de tehnologii avansate, competențe și soluții cu valoare adăugată ridicată, care să genereze efecte economice pe termen lung pentru România.

Prin integrarea în lanțurile europene de valoare din industria semiconductorilor, România urmărește să devină un actor relevant într-un sector considerat esențial pentru industrii precum auto, telecomunicații, apărare, inteligență artificială și echipamente medicale.

„Structura a fost gândită astfel încât investiţiile europene majore să genereze un ecosistem naţional, în care companii, universităţi şi institute de cercetare colaborează pentru dezvoltarea de tehnologii, competenţe şi soluţii cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung”, au transmis reprezentanţii MIPE.

România se pregătește pentru noi proiecte strategice europene

Pe baza acestui rezultat, MIPE și MEDAT au anunțat că România se pregătește să participe la noi inițiative europene de tip IPCEI (Proiect Important de Interes European Comun), în domenii considerate critice pentru economia viitorului.

Printre acestea se numără:

-inteligența artificială;

-semiconductorii avansați și infrastructura digitală;

-biotehnologiile;

-vehiculele curate, conectate și autonome;

-materiile prime critice și lanțurile valorice asociate;

-tehnologiile nucleare inovatoare.

