Trei consuli generali ai României, rechemați din funcție. Consulatele pe care trebuiau să le deschidă nu au devenit operaționale

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, rechemarea consulilor generali ai României la Sao Paolo (Brazilia), Nantes (Franța) și Frankfurt pe Main (Germania), la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Decizia vine după ce cele trei consulate, pentru a căror deschidere diplomații au fost numiți în 2024, nu au devenit operaționale nici după mai multe prelungiri ale termenelor.

Potrivit comunicatului de presă al Ministerului de Externe, propunerile de rechemare au fost inițiate de minister, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie.

MAE: Consulatele nu au fost deschise nici după prelungirea termenelor

Ministerul Afacerilor Externe precizează că cei trei consuli generali au fost numiți în vara anului 2024, având ca principală misiune deschiderea noilor oficii consulare.

„Consulii generali au fost numiți în vara anului 2024 având sarcina principală a deschiderii unor noi consulate generale ale României”, a transmis MAE.

Instituția arată însă că, în urma evaluărilor privind identificarea și amenajarea sediilor, proiectele nu au fost finalizate.

„În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive”, se arată în comunicatul MAE.

Potrivit hotărârilor aprobate de Guvern, cei trei diplomați au la dispoziție cel mult 90 de zile pentru a reveni în țară.

Consulatele au fost înființate pentru extinderea rețelei consulare

Consulatele generale de la Nantes, Sao Paolo și Frankfurt fac parte din planul de extindere a rețelei consulare a României pentru comunitățile de români din străinătate. Consulatul General al României la Nantes a fost înființat prin decret prezidențial în octombrie 2023, iar în iulie 2024 Guvernul a numit consulii generali pentru noile oficii de la Nantes, Sao Paolo și Frankfurt pe Main.

MAE nu a precizat cine va prelua atribuțiile celor trei consulate și nici un nou calendar pentru operaționalizarea acestora.

Editor : Ana Petrescu