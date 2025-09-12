Toamna scumpește chiriile, iar studenții simt costurile ridicate primii. Așa că tot mai mulți renunță la confortul de a locui singuri și se înscriu pentru un loc în căminele universităților. La Timișoara, de anul acesta, studenții au la dispoziție încă 600 de locuri de cazare, pe lângă cele existente, în cel mai modern cămin din România.

Andreea are 22 de ani. A venit din Alexandria să studieze la Timișoara, iar perioada de căutare a unei cazări, dar și costurile mari au copleșit-o. Acum, locuiește în cămin.

Andreea Bogdan, studentă psihologie clinică și psihoterapie: Tot intram pe grupuri de Facebook de căutat chirii și nu găseam nimic. Mi s-a părut atât de greu ca viitor student, care vine de departe, să își găsească un loc.

Căminul a fost opțiunea perfectă și pentru Ionela, care a stat câteva luni în chirie, dar a renunțat, din cauza costurilor prea mari.

Ionela Olar, studentă asistență socială: Am stat primele două luni în chirie și pot spune că mi s-a părut o perioadă extrem de grea. Am fost ajutată de părinți ca să pot să stau în chirie, însă știu că a fost o perioadă grea și pentru ei, pentru că costurile sunt foarte mari. Ca să stai într-o chirie care să fie și bună, și decentă ar trebui să te angajezi.

Universitatea de Vest din Timișoara are anual 6.000 de cereri pentru cazare și doar 4.000 de locuri disponibile. De anul acesta, capacitatea va crește cu peste 600 de locuri, odată cu inaugurarea celui mai modern cămin studențesc din România.

Vlad Petcu, director general administrativ adjunct Universitatea de Vest din Timișoara: Din start, căminul a fost gândit cu mai multe zone de co-working, interacțiune în grupuri mari și, inclusiv, criteriile de a ajunge în acest cămin sunt unele bazate strict pe performanță.

Clădirea este dotată cu sisteme de filtrare permanentă a aerului, control umiditate, detectoare de fum, acces pe bază de cod și cu bucătărie complet utilată.

Student: Avem aragaze, plite, hote, cuptoare cu microunde, mașină de spălat vase, absolut tot ce ai nevoie pentru a putea să mănânci sănătos!

Investiția marchează și o schimbare. Căminul studențesc nu mai înseamnă doar camere înghesuite, ci locuire la standarde europene și costuri decente.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Pentru o garsonieră în Timișoara, studenții trebuie să scoată din buzunar sume cuprinse între 250 și 300 de euro pe lună, plus utilități. În schimb, prețurile pentru cămine pornesc de la 295 de lei și ajung la 700 de lei. Sunt incluse utilitățile în acești bani, dar și o priveliște de 4 stele asupra orasului.

La Timișoara, este în lucru încă un cămin studențesc, finalizat în proporție de 90%. Acesta va avea 900 de locuri, facilități moderne și va fi deschis anul viitor.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia