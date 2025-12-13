Live TV

Video Suspiciune de botulism în Vrancea. Două femei au ajuns de urgență la spital după ce au mâncat alimente din conserve

Data actualizării: Data publicării:
paciet in pat de spital
Foto: GettyImages

Două femei din județul Vrancea au ajuns de urgență la spital, fiind suspecte de botulism. Una dintre acestea se află în stare foarte gravă, la Terapie Intensivă. Cealaltă este în stare stabilă și a fost transferată la un spital din Capitală.

Cele două femei au ajuns la spital după ce au consumat produse conversate. Una dintre acestea, o femeie în vârstă de 56 de ani, se află în stare gravă și este internată în secția de Terapie Intensivă. Femeia a fost găsită inconștientă în propria locuință.

Cea de-a doua femeie, în vârstă de 67 de ani,  se află în stare stabilă și a fost transferată la Spitalul Victor Babeș din Capitală. În locuința acesteia au fost găsite mai multe conserve, zacuscă și produse din pește din care au fost prelevate probe pentru a fi analizate.

Cele două cazuri sunt primele de botulism raportate în județul Vrancea în ultimii 6  ani. Între cele două situații nu există nicio legătură, fiecare dintre femei au fost expusă unui produs diferit, primit cadou.

„Ambele paciente au consumat alimente posibil contaminate, însă nu același tip de conservă, iar ancheta epidemiologică indică faptul că nu există legătură între cazuri”, a explicat medicul epidemiolog Janina Lazăr, din cadrul DSP Vrancea, citat de Agerpres.

DSP Vrancea a anunțat că va monitoriza atent evoluția pacientelor și a extins ancheta epidemiologică pentru a evalua riscul pentru alte persoane care au intrat în contact cu alimentele posibil contaminate.

Botulismul este o boală rară, dar extrem de periculoasă, cauzată de o toxină care atacă sistemul nervos. Apare cel mai des după consumul de alimente contaminate, în special conserve preparate necorespunzător. Printre simptome se numără vederea încețoșată sau dublă, dificultăți de vorbire și înghițire, slăbiciune musculară și paralizie progresivă. În cazurile grave, pot apărea probleme de respirație, motiv pentru care botulismul reprezintă o urgență medicală și necesită intervenție rapidă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
5
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat”
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, luni dimineață
Recomandările redacţiei
soldați ruși război ucraina
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se...
trotinete electrice
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete...
steagul ue si al rusiei
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din...
Ultimele știri
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al Europei: Cum s-a destrămat imperiul din Libia al unui spion rus
Nouă militari nord-coreeni au murit în Ucraina, în timpul unei misiuni de patru luni
Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile...
Fanatik.ro
Gigi Becali, 500 de milioane de euro dintr-un foc! Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la FCSB
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Ce s-a ales de super fotbalistul pe care Giovanni Becali și Jose Mourinho au vrut să-l transfere la Chelsea...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Amestecul făcut în casă care îți lasă ecranul televizorului impecabil. Aşa nu va mai avea urme pe el
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
L-a văzut pe Dan Petrescu și a spus totul despre starea antrenorului: "Am fost surprins"
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție