Două femei din județul Vrancea au ajuns de urgență la spital, fiind suspecte de botulism. Una dintre acestea se află în stare foarte gravă, la Terapie Intensivă. Cealaltă este în stare stabilă și a fost transferată la un spital din Capitală.

Cele două femei au ajuns la spital după ce au consumat produse conversate. Una dintre acestea, o femeie în vârstă de 56 de ani, se află în stare gravă și este internată în secția de Terapie Intensivă. Femeia a fost găsită inconștientă în propria locuință.

Cea de-a doua femeie, în vârstă de 67 de ani, se află în stare stabilă și a fost transferată la Spitalul Victor Babeș din Capitală. În locuința acesteia au fost găsite mai multe conserve, zacuscă și produse din pește din care au fost prelevate probe pentru a fi analizate.

Cele două cazuri sunt primele de botulism raportate în județul Vrancea în ultimii 6 ani. Între cele două situații nu există nicio legătură, fiecare dintre femei au fost expusă unui produs diferit, primit cadou.

„Ambele paciente au consumat alimente posibil contaminate, însă nu același tip de conservă, iar ancheta epidemiologică indică faptul că nu există legătură între cazuri”, a explicat medicul epidemiolog Janina Lazăr, din cadrul DSP Vrancea, citat de Agerpres.

DSP Vrancea a anunțat că va monitoriza atent evoluția pacientelor și a extins ancheta epidemiologică pentru a evalua riscul pentru alte persoane care au intrat în contact cu alimentele posibil contaminate.

Botulismul este o boală rară, dar extrem de periculoasă, cauzată de o toxină care atacă sistemul nervos. Apare cel mai des după consumul de alimente contaminate, în special conserve preparate necorespunzător. Printre simptome se numără vederea încețoșată sau dublă, dificultăți de vorbire și înghițire, slăbiciune musculară și paralizie progresivă. În cazurile grave, pot apărea probleme de respirație, motiv pentru care botulismul reprezintă o urgență medicală și necesită intervenție rapidă.

