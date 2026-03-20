Sute de angajați ai Șantierului Naval DAMEN Mangalia au declanșat din nou un protest spontan, vineri, în curtea unității, fiind nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de peste trei luni. Aceștia strigă „Hoții!”.

Este a doua zi de proteste pentru angajații de la DAMEN. Încă de joi, Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că angajații Șantierului Naval din Mangalia vor continua acțiunile de protest și în perioada următoare.

„Concret, oamenii au decis să se prezinte zilnic în fața pavilionului administrativ pentru a-și exprima nemulțumirile legate de neplata salariilor. Această decizie reflectă nivelul ridicat de tensiune și lipsa unor soluții concrete până în acest moment. Angajații sunt hotărâți să își apere drepturile până la remedierea situației”, mai arată comunicatul de presă al BNS.

Sindicaliștii au reiterat solicitarea către instituțiile responsabile de a interveni urgent pentru deblocarea situației și plata salariilor restante.

„Este un protest spontan. Au mai avut loc de-a lungul timpul mai multe astfel de proteste. Sunt peste trei luni de când salariaţii nu şi-au mai primit salariile. S-a tot promis că atunci când se va modifica legea privind fondul de garantare se vor plăti restanţele numai că deşi s-a aprobat OUG 6/2026 (privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale - n.r.) normele de aplicare şi de modificare a legii încă nu au fost adoptate. Au fost ieri pe ordinea de zi la Consiliul Economic şi Social, dar s-au returnat către iniţiator, către Ministerul Muncii deoarece lipsea anumite avize de la Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei”, a declarat liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, joi pentru News.ro.

El a explicat că Guvernul trebuia să adopte aceste norme în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei 6.

Laurenţiu Gobeajă a mai declarat că angajaţii şantierului sunt într-o situaţie critică deoarece nu mai au bani de mâncare şi de facturi.

„Nu înţelegem de ce se tot amână. Ne-am întâlnit cu ministrul Economiei pe 2 martie şi a promis că în maxim două săptămâni se vor adopta aceste norme şi au trecut trei săptămâni de atunci şi nu s-a rezolvat problema. Suntem într-o situaţie critică, salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă, nu mai au bani nici de mâncare, nici de facturi. Sunt disperaţi. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală”, a mai afirmat Laurenţiu Gobeajă.

Un protest similar al angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia a avut loc pe 27 februarie.

Editor : Ana Petrescu