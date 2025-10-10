O singură toaletă pentru aproximativ 5.000 de bucureșteni, arată un studiu al Asociației pentru Protecția Consumatorilor. În Capitală sunt doar 424 de toalete publice la peste două milioane de locuitori. Pe lângă aceștia se mai adaugă turiștii și persoanele care doar tranzitează Bucureștiul.

În centrul Bucureștiului, la Universitate, singurele toalete sunt cele din pasaj. Următoarele se regăsesc abia la 1 km și jumătate distanță, în Parcul Cișmigiu.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „Am nimerit la ora de curățenie, că e 13:15. La toaleta pentru femei e în regulă, am putea intra dacă nu era închisă. Însă pentru colegul meu ar fi mult mai greu, întrucât ușa de la toaleta bărbaților nu are clanță”.

Și oamenii care trec prin zonă reclamă că nu sunt suficiente toalete. „În tufișuri nu se poate, mergem la hotel”, spune unul dintre ei. „Te apucă disperarea câteodată”, spune altcineva.

„Nici nu e sănătos și poate ni se face rău. Nu vrem să facem blocaje renale”, afirmă un alt trecător din pasaj.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „Am ajuns în Sectorul 2 al Capitalei. Fix visavi de primărie am dat de această toaletă. La câțiva metri distanță mai e una. Sunt 110 în Sectorul 2, cele mai multe din Capitală. Chiar și așa, locuitorii spun că nu sunt suficiente”.

„Aici la piață sunt. În rest..în drumul meu de acasă n-am văzut niciuna, nici în cartier. (...) Nu faci avioane, tractoare, dar o toaletă poți să faci”, spune un trecător.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „În Sectorul 6 sunt cele mai puține toalete publice, adică 42, deși e al doilea cel mai mare sector din București, cu peste 325 de mii de locuitori și o suprafață de 38 de km pătrați”.

În Sectorul 1 sunt 106 toalete publice, în Sectorul 3 sunt 43. Sunt 55 de toalete în Sectorul 4 și 68 în Sectorul 5.

