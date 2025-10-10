Live TV

Video „Te apucă disperarea”. Bucureștiul nu are suficiente toalete publice. Sunt doar 424 la peste două milioane de locuitori

Data publicării:
wc toaleta publica bucuresti
Foto: captură video Digi24

O singură toaletă pentru aproximativ 5.000 de bucureșteni, arată un studiu al Asociației pentru Protecția Consumatorilor. În Capitală sunt doar 424 de toalete publice la peste două milioane de locuitori. Pe lângă aceștia se mai adaugă turiștii și persoanele care doar tranzitează Bucureștiul.

În centrul Bucureștiului, la Universitate, singurele toalete sunt cele din pasaj. Următoarele se regăsesc abia la 1 km și jumătate distanță, în Parcul Cișmigiu.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „Am nimerit la ora de curățenie, că e 13:15. La toaleta pentru femei e în regulă, am putea intra dacă nu era închisă. Însă pentru colegul meu ar fi mult mai greu, întrucât ușa de la toaleta bărbaților nu are clanță”.

Și oamenii care trec prin zonă reclamă că nu sunt suficiente toalete. „În tufișuri nu se poate, mergem la hotel”, spune unul dintre ei. „Te apucă disperarea câteodată”, spune altcineva.

„Nici nu e sănătos și poate ni se face rău. Nu vrem să facem blocaje renale”, afirmă un alt trecător din pasaj.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „Am ajuns în Sectorul 2 al Capitalei. Fix visavi de primărie am dat de această toaletă. La câțiva metri distanță mai e una. Sunt 110 în Sectorul 2, cele mai multe din Capitală. Chiar și așa, locuitorii spun că nu sunt suficiente”.

„Aici la piață sunt. În rest..în drumul meu de acasă n-am văzut niciuna, nici în cartier. (...) Nu faci avioane, tractoare, dar o toaletă poți să faci”, spune un trecător.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: „În Sectorul 6 sunt cele mai puține toalete publice, adică 42, deși e al doilea cel mai mare sector din București, cu peste 325 de mii de locuitori și o suprafață de 38 de km pătrați”.

În Sectorul 1 sunt 106 toalete publice, în Sectorul 3 sunt 43. Sunt 55 de toalete în Sectorul 4 și 68 în Sectorul 5.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
Digi Sport
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Ce șanse are Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă...
Ultimele știri
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
Instagram ar putea ajunge pe TV. Adam Mosseri: „Dacă oamenii se mută la televizor, mergem şi noi acolo”
Letitia James, procurorul general din New York, pusă sub acuzare: „Donald Trump obligă agențiile federale să-i îndeplinească ordinele”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copac cazut pe masina
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă
icendiu-hotel-c-1260x709
Incendiu la un magazin de lângă Pasajul Lujerului, în Capitală. Flăcările s-au extins la fațada și terasa hotelului Sir
ciprian ciucu
Ce spune Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un prim pas spre candidatura la Primăria Capitalei
ambulanta
Persoane intoxicate într-un parc din Capitală, după ce ar fi inhalat vapori din substanţe folosite la întreţinerea aparatelor de joacă
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra...
Fanatik.ro
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Casă din BCA la roşu de 70 de mp, în 2025. Cât costă manopera şi materialele
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...