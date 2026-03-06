Live TV

Tichetul de energie de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere

facturi curent mai mari
Credit foto: Guliver/Getty Images

Persoanele care primesc deja tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere pentru a beneficia de sprijin. Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 și va continua să fie acordat automat beneficiarilor actuali, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit instituției, acordarea sprijinului continuă automat pentru beneficiarii existenți, fără a fi necesare demersuri suplimentare.

O nouă cerere trebuie depusă doar dacă apar modificări privind domiciliul sau componența familiei. În aceste situații, actualizarea datelor trebuie realizată prin aplicația EPIDS.

Valoarea sprijinului

Sprijinul acordat este de 50 de lei pe lună și este destinat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energia electrică. Sumele pot fi utilizate în termen de 12 luni de la ultima încărcare.

Pot beneficia de tichetul la energie:

  • persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
  • familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei;
  • persoanele care au domiciliul în România sau care pot dovedi că locuiesc legal în țară.

ANPIS reamintește că sprijinul nu este acordat în numerar și nu este virat în cont bancar. Plata facturilor este realizată direct la oficiile poștale, doar pe baza facturii.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că își menține angajamentul pentru aplicarea eficientă a măsurilor de protecție socială și încurajează persoanele eligibile să solicite sprijinul disponibil.

Pentru informații și clarificări privind acordarea sprijinului pentru energia electrică, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot trimite solicitări la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro

