Video Un autobuz cu muncitori a luat foc în mers, la Brăila. Vehiculul a ars ca o torță Data publicării: 03.10.2025 10:27 Foto: Probrăila Facebook Un autobuz care transporta muncitori a luat foc, vineri dimineața, pe Șoseaua Vizirului din municipiul Brăila. Pompierii au intervenit de urgență cu patru autospeciale. În câteva minute, autobuzul a fost cuprins de flăcări și a ars ca o torță, ridicând un nor dens de fum vizibil de la mare distanță.Traficul a fost blocat pe Șoșeaua Vizirului din Brăila, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, potrivit probrăila.Zeci de minute pompierii s-au luptat cu focul, ca să prevină extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere sau la alte vehicule aflate în trafic, mai spune sursa citată.Din fericire, nu au fost înregistrate victime.