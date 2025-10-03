Un autobuz care transporta muncitori a luat foc, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din municipiul Brăila. Pompierii au intervenit de urgență cu patru autospeciale.

În câteva minute, autobuzul a fost cuprins de flăcări și a ars ca o torță, ridicând un nor dens de fum vizibil de la mare distanță.

Traficul a fost blocat pe Șoșeaua Vizirului din Brăila, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, potrivit probrăila.

Zeci de minute pompierii s-au luptat cu focul, ca să prevină extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere sau la alte vehicule aflate în trafic, mai spune sursa citată.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

