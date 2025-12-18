Live TV

Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. El executa o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare

detinut-evadat-ct
Foto: Poliția Română

Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.

Reprezentanţii Penitenciarului Poarta Alba au anunţat că joi, în jurul orei 18:20, deţinutul Ionuţ Văcăraşu, de 24 de ani, condamnat definitiv la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, clasificat în regim semideschis, a părăsit penitenciarul.

Deţinutul s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea tratamentului TSS şi a sărit gardul, către câmp, relatează News.ro.

El a fost observat şi somat de către agentul din postul de pază.

„În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsurile specifice, respectiv blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului unităţii, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu structurile abilitate. Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, au precizat reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă.

Deţinutul are înălţimea de 1,65 metri, statură atletică, ochi verzi, sprâncene drepte, faţă ovală, ten deschis la culoare, păr rar, blond închis, tatuaje pe degete şi mâna dreaptâ, iar la momentul părăsirii penitenciarului purta pantaloni negri, geacă neagră, fes negru cu semn galben.

