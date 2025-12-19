A fost prins deținutul de 24 de ani care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. Tânărul, condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, se prezentase la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. De acolo, a reușit să escaladeze gardul și să fugă pe un câmp din apropiere.

Deținutul Ionuț Văcărașu a fost prins în jurul orei 01.20, în localitatea Murfatlar, situată în apropiere de locul din care a fugit. A evadat din secția exterioară Valului Traian joi, 18 decembrie, în jurul orei 18.00. A fost căutat de oamenii legii și au fost instituite filtre la ieșirea din mai multe localități, printre care și orașul Constanța.

Acum, acesta va fi încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă și nu va mai avea regim semideschis. De asemenea, angajații penitenciarului vor sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și se va declanșa procedura disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină și, practic, schimbarea regimului de executare a pedepsei.

Ionuț Văcărașu va fi încarcerat în regim de maximă siguranță.

„În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsurile specifice, respectiv blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului unităţii, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu structurile abilitate. Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, au precizat joi reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă.

Editor : A.M.G.