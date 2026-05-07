Un tramvai a deraiat pe strada Valea Cascadelor din Capitală. Patru persoane au fost duse la spital

Un tramvai a deraiat, joi, pe strada Valea Cascadelor din Sectorul 6 al Capitalei, iar unul dintre vagoane a intrat în coliziune cu un stâlp. În urma incidentului mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar patru au fost ulterior transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bucureşti-Ilfov, în momentul producerii evenimentului în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători. Șase persoane au solicitat îngrijiri medicale la fața locului, iar patru dintre acestea au fost transportate ulterior la spital.

La intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor. Cauzele deraierii urmează să fie stabilite.

„STB informează că linia 25 este blocată pe Valea Cascadelor, până în stația Liniei, pe sensul către CFR Progresul, din cauza deraierii. Circulația tramvaielor a fost deviată, iar pentru preluarea călătorilor a fost înființată linia navetă 625”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook Infotrafic România.

