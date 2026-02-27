Live TV

Video&Foto Tramvai deraiat în Milano: un mort și 39 de răniți, autoritățile au deschis anchetă pentru omor din culpă

tramvai deraiat milano
Un tramvai a deraiat în Milano, Italia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un pasager: „Am crezut că e un cutremur” Alți martori: „Am simțit ceva dedesubt, apoi a deraiat” Cercetări făcute pentru omor din culpă

Un tramvai al liniei 9 a deraiat, vineri după-amiază în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano, lovind o clădire și provocând moartea unei persoane și rănirea a 39 de oameni, dintre care unul grav, potrivit bilanțului provizoriu, transmite Rainews.it. Cauzele deraierii nu sunt cunoscute încă, iar autoritățile verifică dacă viteza excesivă ar fi fost un factor. Sunt făcute cercetări pentru omor din culpă.

Un mort și 39 de răniți: acesta este bilanțul provizoriu al incidentului petrecut în această după-amiază pe Viale Vittorio Veneto din Milano. Victima confirmată nu era un pasager și ar fi fost lovită de vehiculul provenit din Piazza della Repubblica și care se îndrepta spre Porta Venezia.

Detaliat, cel puțin o persoană este grav rănită, 6 sunt în cod galben, iar 32 în cod verde.

Tramvaiul liniei 9 a deraiat în jurul orei 16 în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia, și a oprit cursa lovind o clădire, în special vitrina unui magazin.

Până în prezent, cel puțin zece răniți au fost deja ajutați de personalul medical, în timp ce pompierii lucrează pentru a extrage un pasager rămas blocat. Cinci autospeciale trimise de la sediul central de pe Via Messina sunt la fața locului, cu un total de 25 de oameni.

Nu este încă clar ce a cauzat deraiera, posibil viteza mare cu care a fost abordată curba de pe Via Lazzaretto.

La fața locului au sosit și primarul Milano, Giuseppe Sala, și consiliera pentru Mobilitate a orașului, Arianna Censi.

Un pasager: „Am crezut că e un cutremur”

„Am crezut că e un cutremur. Eram așezat și am ajuns pe jos împreună cu ceilalți pasageri. A fost teribil”, povestește pentru ANSA unul dintre pasagerii aflați la bord. „Din fericire, mi-am lovit doar genunchiul, dar bărbatul de lângă mine sângera la cap – continuă – mi-a luat ceva timp să mă ridic și să cobor.”

Alți martori: „Am simțit ceva dedesubt, apoi a deraiat”

„Am simțit ceva dedesubt, apoi tramvaiul a deraiat și am fost toți zdruncinați”, spun pasagerii tramvaiului deraiat. „Tramvaiul a virat, a luat viteză și a lovit o clădire”, povestește Cristina, care era la bord. „Mă duceam la fizioterapie, urcasem la stația precedentă, cea de la Republica, și eram în picioare lângă șofer. Toți au căzut peste mine”, adaugă Anna.

Acestea sunt alte relatări ale persoanelor aflate la bordul mijlocului de transport public deraiat în această după-amiază la Milano.

Cercetări făcute pentru omor din culpă

Dosarul pentru omor și vătămări corporale din culpă va fi deschis de procurorul de serviciu, Elisa Calanducci, care se ocupă de caz împreună cu procurorul Viola, sosit recent la fața locului.

În cadrul investigațiilor pentru a reconstrui dinamica incidentului, vatmanul va fi înscris în dosar, așa cum se procedează de rutină în asemenea cazuri pentru toate verificările necesare.

