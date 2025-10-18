Tinerii europeni consumă mai puțin alcool decât generațiile precedente, arată un studiu recent. Patronii și angajații barurilor confirmă această schimbare semnificativă în comportamentul de consum. „Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”, recunoaște managerul unui restaurant din Cluj-Napoca. Dacă psihologii o pun pe seama identității sociale, tinerii recunosc că și scumpirile din ultima vreme reprezintă unul dintre motive.

Tinerii europeni aproape că nu mai beau, atât din motive financiare, cât și pentru a-și păstra sănătatea.

„Pentru o seară de vineri, pentru o seară de petrecere, undeva cu 20-25% au scăzut vânzările de alcool și au crescut vânzările de produse non-alcoolice”, constată Cristian Fazecaș, managerul unui restaurant din Cluj-Napoca.

Specialiștii spun că aceste schimbări arată și faptul ca tinerii de azi sunt preocupați de imaginea pe care o proiectează în societate.

„Această generație este foarte bine țintită spre dezvoltare personală, pe dezvoltarea identității sociale: 'Cine sunt?', 'Ce imagine arăt în societate?'”, spune Lenke Iuhos, psiholog.

„Da, în ultima perioada am cam redus băuturile alcoolice, chiar din cauza efectelor negative. Prefer să beau o cafea, că și acum mi-am luat o apă, cocktail-uri non-alcoolice, care nu îți schimbă starea, poți să te odihnești noaptea”, povestește un tânăr.

„De obicei, aleg non-alcoolice, deși dacă e o ieșire de seară, o să îmi iau un cocktail, dar nu mai mult. Mai ales în ziua de azi, cu prețurile, contează!”, recunoaște o tânără.

Studiul mai arată că un respondent din 7 a redus consumul de alcool, în timp ce proape un sfert, cu vârste între 25 și 35 de ani, a renunțat complet la băuturile alcoolice.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia