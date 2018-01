VIDEO. Câini macelăriți lângă autostradă

Acte de o cruzime inumană se petrec la câţiva kilometri de Bucureşti. Un câmp de lângă Autostrada Bucureşti - Piteşti este înţesat de câini ciuruiţi de gloanţe şi schelete de animale. Un inginer de la Ocolul Silvic este autorul masacrului, spun localnicii care au şi făcut plângeri la Poliţie împotriva lui. Cu atât mai terifiant e cu cât acolo sunt cel puţin trei zone foarte frecventate: o benzinărie, un motel-restaurant şi un loc de scăldat.

Autostrada Bucureşti - Piteşti, kilometrul 36! Imagini de film de groază se întind pe sute de metri. Zeci de câini împuşcaţi, bălţi de sânge şi schelete sinistre dezvăluie atrocităţile. Masacrul durează deja de trei luni, spun localnicii. O femeie care obişnuia să hrănească patrupedele aciuate acolo povesteşte că a văzut cu ochii cum inginerul silvic a ucis o căţea care avea pui.

Alexandrina Manda: Două focuri de armă au fost mai exact. M-am aruncat la pământ. Câinele meu împuşcat era la câţiva metri de mine. Multumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat o tragedie. Putea să mă omoare.

Acuzaţiile teribile se îndreaptă spre Ion Antonescu, inginer la Ocolul Silvic Bolintin. El nu a fost de găsit de reporterii Digi24, dar şefii îi iau apărarea: zona este declarată teren de vânătoare şi câinii pot fi lichidaţi.

Ionel Predan, şef Ocol Silvic Bolintin: A fost o acţiune de combatere a răpitorilor. Câini hoinari. Asta înseamnă că nu are stăpân şi este sălbăticit. Acolo nu s-a împuşcat abuziv.

Poliţiştii îi contrazic pe şefii inginerului silvic. Ce face bărbatul este o infracţiune pedepsită cu trei ani de închisoare. Localnicii l-au reclamat după ce au făcut singuri o investigaţie.

Petre Manda: Am plecat in urmărirea maşinii de teren. Am întrebat în sat a cui e maşina, da, e maşina Ocolului Silvic. Arma cu care se comiseseră crimele era lăsata pe masină.

Constantin Șuță, purtător de cuvânt IPJ Giurgiu: Este întocmit un dosar penal pentru uz de armă letală fără drept şi uciderea fără drept a animalelor cu intenţie.

Poliţiştii vor verifica şi cât de sigură este vânătoarea la Ocolul Silvic Bolintin. Zona unde sunt masacraţi câinii este la câţiva metri de autostradă şi la nici 200 de metri de o benzinărie. Malul râului Argeş, plin de pescari, este şi el foarte aproape.

La fel şi o fermă de animale unde vin vara mulţi copii şi părinţii lor.