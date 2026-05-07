Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani–Bacău au ajuns la un stadiu de 95%. Când se va putea circula pe această porțiune

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani–Bacău au ajuns la un stadiu de 95%. În zonă lucrează 350 de muncitori şi 120 de utilaje.

„Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani-Bacău (A7) sunt aproape finalizate (95%)! Antreprenorul român (UMB) asfaltează, trasează marcaje şi montează parapet pe ultimele sectoare din şantier. Lucrează acum în şantier 350 de muncitori şi 120 de utilaje”, anunţă, joi, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Acesta reaminteşte că pe acest lot de autostradă a fost deja parţial deschisă circulaţia, între Domneşti Târg şi Adjud (13,2 km), încă din luna decembrie 2025.

„Pe toţi cei aproximativ 39 km ai acestui lot se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulaţia şi pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani”, anunţă directorul CNAIR.

La finalul acestui an, potrivit lui Pistol, se va putea circula în regim de autostradă pe 397 km de la Bucureşti la Paşcani, adăugând la A3 (Bucureşti-Ploieşti), A7 (Ploieşti-Paşcani) şi cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău.

